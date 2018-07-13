Из конституции Франции изъяли слово «раса»
Решение единогласно одобрила Национальная ассомблея страны, сообщает радиостанция Europe 1. Она отмечает, что это слово было включено в 1958 году из предыдущей конституции 1946 года для того, чтобы подчеркнуть отрицание нацизма и колониального прошлого. Кроме того, по данным телеканала BFM, депутаты запретили подчеркивать в законодательстве пол граждан.
Напомню, исключение слова «раса» из конституции было одним из лозунгов президентской кампании предыдущего главы государства Франсуа Олланда. Однако пять лет назад сенат не стал рассматривать эту инициативу.
Комментарии2
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romashka__ 13 июля 2018 | 01:14
А про три срока подряд у них что-то написано? Или это наше ноу-хау?
zapadnay 13 июля 2018 | 01:15
Ну что же, похвально! Это сейчас уже не имеет значения. Важнее стало, не откуда ты, а что ты сам из себя представляешь. Пример Меган Маркл.