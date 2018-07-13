Из конституции Франции изъяли слово «раса»

Решение единогласно одобрила Национальная ассомблея страны, сообщает радиостанция Europe 1. Она отмечает, что это слово было включено в 1958 году из предыдущей конституции 1946 года для того, чтобы подчеркнуть отрицание нацизма и колониального прошлого. Кроме того, по данным телеканала BFM, депутаты запретили подчеркивать в законодательстве пол граждан.

Напомню, исключение слова «раса» из конституции было одним из лозунгов президентской кампании предыдущего главы государства Франсуа Олланда. Однако пять лет назад сенат не стал рассматривать эту инициативу.