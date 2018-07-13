В Солсбери минувшим вечером перекрыли улицу у ресторана Zizzi из «дела Скрипалей»

Там произошел инцидент с мужчиной, которому за 30, говорилось в Twitter полиции. Отмечалось, что учитывая расследование событий в Солсбери и Эймсбери, принимаются меры предосторожности, для обеспечения общественной безопасности. Что конкретно случилось, не уточнялось, стражи порядка призывали сохранять спокойствие. По данным газеты Mirror, мужчина почувствовал себя плохо возле ресторана, в котором Сергей и Юлия Скрипаль обедали 4 марта перед тем, как были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Позже полиция сообщила, что инцидент благополучно разрешился, оцепление снято.