Пожар в окрестностях Каирского международного аэропорта потушен
Об этом сообщает египетское телевидение. Воздушная гавань работает в штатном режиме, взлеты и посадки лайнеров проходят по расписанию, заверили в службе безопасности. Минувшим вечером произошел пожар и взрыв в резервуаре на складе горючего на одном из предприятий рядом с каирским аэропортом. В Управляющей компании аэропорта Каира подтвердили, что в периметре самого аэропорта никакого взрыва не было. Египетские власти начали расследование причин случившегося.
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