Международный аэропорт Каира работает в штатном режиме. Об этом корр. ТАСС сообщил представитель службы безопасности воздушной гавани египетской столицы.

По его словам, «аэропорт Каира работает в штатном режиме, взлеты и посадки лайнеров

проходят по расписанию».

Ранее сообщалось, что в четверг вечером возник пожар на одном из предприятий,

находящихся рядом с каирским аэропортом. Как отметил представитель египетских сил

безопасности, «пожар возник на складе горючего одного из предприятий, прилегающем к

аэропорту». Он также уточнил, что возгорание стало причиной взрыва на том же

предприятии.

Представитель Управляющей компании аэропорта Каира подтвердил, что «в периметре

аэропорта никакого взрыва не было».

Египетские власти начали расследование причин взрыва и пожара рядом со столичным

аэропортом.