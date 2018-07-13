Роскомнадзор рекомендовал операторам связи отказаться от использования Telegram

В ведомстве утверждают, что это может нести «репутационные риски».

Роскомнадзор разослал операторам связи письмо с рекомендацией не оказывать информационные услуги клиентам через Telegram. Об этом рассказал в своем Telegram-канале IT-специалист Филипп Кулин.

В тесте послания утверждается о «репутационных и иных рисках» для операторов связи в случае использования ими Telegram-каналов для информирования клиентов. В ведомстве утверждают, что им в связи с этим поступают жалобы.

Подлинность письма «Новой газете» подтвердили и в самом Роскомнадзоре. Там добавили, что клиенты операторов негативно оценивают использование компаниями «нестабильно работающего средства коммуникации». Также в Роскомнадзоре подчеркнули, что письма носят профилактический характер. К посланию было приложено решение Таганского районного суда Москвы о блокировке мессенджера.

Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram в середине апреля. Поводом для этого стал отказ предоставить ФСБ ключи для расшифровки переписки. Несмотря на запрет, мессенджер по-прежнему работает.