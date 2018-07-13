Роскомнадзор рекомендовал операторам связи отказаться от использования Telegram
В ведомстве утверждают, что это может нести «репутационные риски».
Роскомнадзор разослал операторам связи письмо с рекомендацией не оказывать информационные услуги клиентам через Telegram. Об этом рассказал в своем Telegram-канале IT-специалист Филипп Кулин.
В тесте послания утверждается о «репутационных и иных рисках» для операторов связи в случае использования ими Telegram-каналов для информирования клиентов. В ведомстве утверждают, что им в связи с этим поступают жалобы.
Подлинность письма «Новой газете» подтвердили и в самом Роскомнадзоре. Там добавили, что клиенты операторов негативно оценивают использование компаниями «нестабильно работающего средства коммуникации». Также в Роскомнадзоре подчеркнули, что письма носят профилактический характер. К посланию было приложено решение Таганского районного суда Москвы о блокировке мессенджера.
Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram в середине апреля. Поводом для этого стал отказ предоставить ФСБ ключи для расшифровки переписки. Несмотря на запрет, мессенджер по-прежнему работает.
Комментарии5
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mikhail_spb_ 13 июля 2018 | 00:15
Удивительно упорство роскомпозоровцев в их безуспешных попытках заблокировать Телеграм.
Скорее всего, они исполняют категорический приказ обиженного.
ringmenn 13 июля 2018 | 00:34
Реально РОСКОМПОЗОР!!! Ни хрена с телеграмом сделать не могут. Решили клиентов от него отогнать!!!
ИДИОТЫ!!! Вы только рекламу ему делаете!!!! Одно из многих ведомств-импотентов пукинской эпохи!!!
opiatnovyi63 13 июля 2018 | 00:53
Пора этот Роскомнадзор изолировать!
eniro 13 июля 2018 | 00:59
opiatnovyi63: Застраховаться от "репутационных рисков"? Хм... Таки да! В Великобритании это возможно.
ed10075 13 июля 2018 | 01:07
РоскомПОЗОР подобен шавке, кусающей колесо движущегося автомобиля.