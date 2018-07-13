Исключение журналиста Максима Шевченко из Совета по межнациональным отношениям связано с его принципиальной позицией
Исключение журналиста Максима Шевченко из Совета по межнациональным отношениям связано с его принципиальной позицией и несогласием с большинством членов Совета. Такое мнение в эфире «Эха» высказал сам Максим Шевченко.
После выхода из Совета по правам человека стало ясно, что мелкая месть – это сущность некоторых людей, добавил Максим Шевченко.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
viktorova 13 июля 2018 | 00:11
Ушёл максим и хрен с ним.
book_publisher 13 июля 2018 | 00:51
Никому не нужный, лживый алкаш...
point3d 13 июля 2018 | 01:00
viktorova: хрен ему туда, куда любят его любимые моджахеды ))
clandestino 13 июля 2018 | 00:26
Да прям, принципиальная позиция! Тоже мне - Павлик Морозов выискался. Просто жырные тролли пнули мелкого, чтобы не путался под ногами и не морочил голову своей 99 - процентной лояльностью. Тайному герою Кириенко такие проценты считать неудобно. Лояльность должна быть 100%. Или 120.
trender 13 июля 2018 | 00:42
Почуял, куда ветер дует и решил немного подстраховаться. И вашим и нашим. Чуть-чуть стать принципиальным и честным. Не прошло.
opiatnovyi63 13 июля 2018 | 00:51
Каких только советов нет в нашей стране!
koshkaedu 13 июля 2018 | 00:55
Будем мстить до конца! С нагайками.
agamasat 13 июля 2018 | 00:57
Почему-то все думают, что везде должно быть комфортное большинство с одним коллективным мнением, и если один не согласен, то он лишний. Работать с разнообразием мнением никто не умеет.