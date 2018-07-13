Исключение журналиста Максима Шевченко из Совета по межнациональным отношениям связано с его принципиальной позицией и несогласием с большинством членов Совета. Такое мнение в эфире «Эха» высказал сам Максим Шевченко.

После выхода из Совета по правам человека стало ясно, что мелкая месть – это сущность некоторых людей, добавил Максим Шевченко.