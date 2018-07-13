Россия запросила у Белоруссии предварительное согласие на назначение послом Михаила Бабича

Об этом со ссылкой на источник сообщает РБК. Сейчас Бабич занимает должность полпреда в Приволжском округе. Два года назад его кандидатуру отвергла Украина. Кроме того, телеканал «Дождь» сообщал о возможном назначении Бабича послом в Турцию, однако этого тоже не произошло. По словам источников РБК, нынешний посол России в Белоруссии – 77-летний Александр Суриков – оставит свой пост. Он занимал эту должность 12 лет.