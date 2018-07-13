Россия запросила у Белоруссии предварительное согласие на назначение послом Михаила Бабича
Об этом со ссылкой на источник сообщает РБК. Сейчас Бабич занимает должность полпреда в Приволжском округе. Два года назад его кандидатуру отвергла Украина. Кроме того, телеканал «Дождь» сообщал о возможном назначении Бабича послом в Турцию, однако этого тоже не произошло. По словам источников РБК, нынешний посол России в Белоруссии – 77-летний Александр Суриков – оставит свой пост. Он занимал эту должность 12 лет.
Комментарии11
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neyexo 13 июля 2018 | 00:10
агреман запросила - так называется это "согласие"
Да или нет без объяснений, и ОБЫЧНО ДО получения агремана имя не оглашается (так принято в дипломатии)
eniro 13 июля 2018 | 00:23
neyexo: Та ладно Вам этих телодвижений. Формальности соблюдены. Бацька, наверно, хотел бы кого покрупнее из Роснефти. Ну, так не дали. А Дедушку вывозить уже пора. Неровен час...
olegleon 13 июля 2018 | 00:45
neyexo: "- А он, послом уезжает в Тунис.
- А почему в Тунис?
- Ну а куда ж его?!
- Тоже верно!"
fresh_breeze 13 июля 2018 | 00:16
"Посол России в Белоруссии..." режет слух так же, как если сказать: "Посол Саксонии в Баварии" или "Посол Массачусетса в Арканзасе".
tks 13 июля 2018 | 00:43
fresh_breeze:
Слуховой аппарат купите, настройте и резать перестанет.
raffal 13 июля 2018 | 01:05
fresh_breeze:
Вот такой дефект слуха и есть одна из причин расширения (точнее, бегства б.сателлитов покойного "ссср") НАТО.
tks 13 июля 2018 | 00:25
Болтается существо путэнского помёта, как гузно в гальюне...
eniro 13 июля 2018 | 00:33
tks: Не будьте так строги. Оно ничего не решало, не решает и не решит. )
tks 13 июля 2018 | 00:41
eniro: Как это, как это?? Ведь у дипломата классный чин аналогичен генеральскому званию!
eniro 13 июля 2018 | 00:51
tks: Начало одного телефонного разговора:-" Дежурный генерал, полковник Рябоштан,-слушаю? "
tks 13 июля 2018 | 01:09
eniro:
"Пискунов: Президент только что присвоил мне звание полковника.
Лейтенант: Кааак?
Пискунов: А вот так. Говорит, генерал Пискунов, с этой минуты можете считать себя полковником.
А вопрос о моих званиях находится исключительно в компетенции Президента."
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