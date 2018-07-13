Британская полиция сняла оцепление после инцидента в Солсбери
Экстренные службы вечером были стянуты в ресторан, где в день отравления обедали Сергей и Юлия Скрипали. По данным агентства Рейтер, у полиции были подозрения, что ещё один человек мог отравиться нервно-паралитическим веществом «Новичок». 30-летнего мужчину доставили в больницу, его обследовали. Выяснилось, что он в порядке.
Комментарии2
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lnmanusnostras1 13 июля 2018 | 00:33
Он то в порядке, а вот остальные британские ребята в т.ч. Мэй, ну очень не в порядке.
olegleon 13 июля 2018 | 00:33
выяснили, что это не Новичок, а диарея. руки надо мыть перед едой