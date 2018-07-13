Британская полиция сняла оцепление после инцидента в Солсбери

Экстренные службы вечером были стянуты в ресторан, где в день отравления обедали Сергей и Юлия Скрипали. По данным агентства Рейтер, у полиции были подозрения, что ещё один человек мог отравиться нервно-паралитическим веществом «Новичок». 30-летнего мужчину доставили в больницу, его обследовали. Выяснилось, что он в порядке.