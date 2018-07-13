Срочные сообщения поступают из Каира. Около аэропорта произошёл взрыв
Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Рейтер. По предварительным данным, взорвался резервуар для хранения топлива. Работа аэропорта временно приостановлена. Это передаёт и телеканал Аль-Арабия. Сведений о пострадавших не поступало.
Комментарии4
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malanoff 13 июля 2018 | 00:06
Помощь туризму в Крыму ?
eniro 13 июля 2018 | 00:10
malanoff: Ну, а что делать. Как бабки отбить? Дураков-то все меньше...
antimalin 13 июля 2018 | 00:25
malanoff: С туризмом в Крыму всё окей.
Там не травят, и не взрывают, как в некоторых других известных странах.
eniro 13 июля 2018 | 01:08
antimalin: Пожалуй 50% - ваши. Это по поводу "не взрывают. Что же касается "не травят", то вопрос:-" Вы где в Крыму питались?"