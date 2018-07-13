Срочные сообщения поступают из Каира. Около аэропорта произошёл взрыв

Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Рейтер. По предварительным данным, взорвался резервуар для хранения топлива. Работа аэропорта временно приостановлена. Это передаёт и телеканал Аль-Арабия. Сведений о пострадавших не поступало.