Инцидент в Солсбери благополучно разрешился, оцепление снято
Об этом сообщает местная полиция. Что именно произошло — в ведомстве по-прежнему не говорят. Пока известно лишь, что службы экстренной помощи были стянуты к ресторану, где в день отравления обедали Сергей и Юлия Скрипали. Полиция сообщала об инциденте с участием 30-летнего мужчины и о том, что приняты меры предосторожности. По данным агентства Рейтер, у полиции были подозрения, что ещё один человек мог отравиться нервно-паралитическим веществом «Новичок»
Комментарии5
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tks 12 июля 2018 | 23:30
Skripal'-Show forever!
needroid 12 июля 2018 | 23:30
Тряс пробиркой с белым порошком...
olegleon 12 июля 2018 | 23:37
кот Скрипалей воскрес?
bozk 12 июля 2018 | 23:37
Что то произошло. Неизвестно что. Всё уже закончилось. Ничего не было.
glotov 12 июля 2018 | 23:42
bozk: Какой- нибудь шеф полиции кошелек забыл. Решил шухер поднять, чтоб под шумок за обед не расплачиваться. Сто пудов там теперь такие тревоги будут повторяться.