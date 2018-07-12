Инцидент в Солсбери благополучно разрешился, оцепление снято

Об этом сообщает местная полиция. Что именно произошло — в ведомстве по-прежнему не говорят. Пока известно лишь, что службы экстренной помощи были стянуты к ресторану, где в день отравления обедали Сергей и Юлия Скрипали. Полиция сообщала об инциденте с участием 30-летнего мужчины и о том, что приняты меры предосторожности. По данным агентства Рейтер, у полиции были подозрения, что ещё один человек мог отравиться нервно-паралитическим веществом «Новичок»