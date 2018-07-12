Мадридский «Реал» потерял почти миллион подписчиков в Твиттере после ухода Криштиану Роналду в туринский «Ювентус»
Одновременно на аккаунт «Ювентуса» подписались более миллиона человек. Об этом пишет «Советский спорт». О переходе Роналду было официально объявлено два дня назад. Сумма трансфера составила 100 миллионов евро.
Комментарии3
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rusof_ob 12 июля 2018 | 23:13
Теперь у буратинов есть повод обсудить с чиполлинами за бутылочкой боярышника, а не продешевил ли Реал, ёпта.
koshkaedu 12 июля 2018 | 23:18
Всё, всё восстановит, когда, наконец, придёт в "Реал" долгожданный Дзюба.
and_gol_ 12 июля 2018 | 23:24
"Реал" может себе позволить потерю фанатов великолепного Роналду. Ибо история клуба велика, а Роналду в ней - яркий, но далеко не единственный персонаж. Караван идет.