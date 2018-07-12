Британского болельщика, пропавшего неделю назад в Самаре, нашли в гостинице в Москве
Он сильно пьян, — рассказал источник агентства ТАСС. Официально в МВД лишь сказали, что фаната нашли в отеле, с ним все в порядке. Информация передана посольству Великобритании.
Полиция проводила проверку после того, как в интернете стала распространяться информация о том, что родственники не могут найти Дугласа Моретона, уехавшего в Россию на Чемпионат.
Комментарии4
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sokal123 12 июля 2018 | 23:17
Хороший человек -болельщик,сумел
sanisan 12 июля 2018 | 23:37
В России бухать прикольно, не то что в Англии. Теперь и англичане будут приезжать в Россию туристами побухать, алкотуризм надо развивать в России.
eniro 12 июля 2018 | 23:20
Эко его, сердешного, опосля Самары-то колбасит. Наши вроде покрепше будут. Ну так глядишь и отрок сей на недельке отъедет.
mikesss 12 июля 2018 | 23:26
расстроился,бедолага