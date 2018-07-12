Британского болельщика, пропавшего неделю назад в Самаре, нашли в гостинице в Москве

Он сильно пьян, — рассказал источник агентства ТАСС. Официально в МВД лишь сказали, что фаната нашли в отеле, с ним все в порядке. Информация передана посольству Великобритании.

Полиция проводила проверку после того, как в интернете стала распространяться информация о том, что родственники не могут найти Дугласа Моретона, уехавшего в Россию на Чемпионат.