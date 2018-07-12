Мониторинг РАНХиГС: Население России может начать сокращаться этом году может начать сокращаться впервые за 10 лет

Население России в этом году может начать сокращаться впервые за 10 лет. Это связано со снижением рождаемости и падением миграционного прироста, — говорится в июльском мониторинге экономической ситуации РАНХиГС и института Гайдара. Авторы доклада поясняют, что в детородный возраст вступило малочисленное поколение женщин, родившихся в 90-е годы. Что касается мигрантов, сокращается их поток с Украины и медленно восстанавливается миграция из стран Центральной Азии, пишет РБК.