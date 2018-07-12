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23:00, 12 июля 2018

Мониторинг РАНХиГС: Население России может начать сокращаться этом году может начать сокращаться впервые за 10 лет

Население России в этом году может начать сокращаться впервые за 10 лет. Это связано со снижением рождаемости и падением миграционного прироста, — говорится в июльском мониторинге экономической ситуации РАНХиГС и института Гайдара. Авторы доклада поясняют, что в детородный возраст вступило малочисленное поколение женщин, родившихся в 90-е годы. Что касается мигрантов, сокращается их поток с Украины и медленно восстанавливается миграция из стран Центральной Азии, пишет РБК.

Комментарии

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nitsahon 12 июля 2018 | 23:10

одним из основных пунктов в майских указах Пу является улучшение демографической ситуации в России...
так получается, что для того, чтобы ее улучшить -> сначала придется ее ухудшить? а как там насчет вклада в это дело новой пенс.реформы?

hastings 12 июля 2018 | 23:10

Надо срочно запретить контрацепцию, как оружие Запада против России.

sokal123 12 июля 2018 | 23:15

Пахан очень постарался - ему надо уменьшить население в 10 раз ,а может и больше.

koshkaedu 12 июля 2018 | 23:15

А как же мундиаль? Говорили, что самые красивые в мире россиянки нарожают
от саудитов, сенегальцев, нигерийцев, японцев и прочих персов целую кучу
чёрненьких и жёлтеньких карапузиков.

marek 12 июля 2018 | 23:18

Не лукавое ли это заявление? А как сократилось "население" России за последние 27 лет? И сколько вообще славян реально осталось на территории России ?

mikhail_spb_ 12 июля 2018 | 23:20


Где же верховный будет брать солдат для ведения своих войнушек?
Ведь бабы уже не рожают в требуемом количестве.

polikarpich 12 июля 2018 | 23:24

mikhail_spb_: Создаст что-то типа Иностранного Легиона в азиатском варианте. Деньги сами знаете, где возьмёт.

marek 12 июля 2018 | 23:30

mikhail_spb_:
На этот вопрос есть абсолютно простой ответ: Кадыров утверждал, что его джигиты и есть путинская гвардия. Очень хорошо размножаются и прочие охранники - МЧС, нацгвардия и прочите, числом под миллион. а прочее население - так, рабы. Какое дело этому рабовладельцу, как они рожают и сколько. В век высоких технологий и экономики трубы - это просто балласт.

polikarpich 12 июля 2018 | 23:34

marek: hastings: Не, "Кадыровские" - они сами по себе. На них полагаться вовсе нельзя, это они не раз показывали в истории.

(комментарий скрыт)

doxerom 12 июля 2018 | 23:27

Поголовье белых в эрэфии сокращается само, не нужны и тифозные матрасы.

ramun 12 июля 2018 | 23:28

А еще это связанно с ростом профессионализма украинских военных.

zorkin75 12 июля 2018 | 23:38

У РОССТАТа всегда есть резерв численности народонаселения Руоссии-китайцы и таджики.

salut__521 12 июля 2018 | 23:49

//Население России может начать сокращаться этом году может начать сокращаться впервые за 10 лет//

Зато наверняка в свете новых пенсионных решений и последствий мундиаля хренова впервые за 10 лет начнёт увеличиваться число сортиров с дырками на обоср...х досках. Так что баш на баш...

valia47 12 июля 2018 | 23:49

30 лет бьемся. Пока выход не найден, потому что его не ищут. Народец молодец. Так гордо и с достоинством вымирать. Ни писка, ни возражений.

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