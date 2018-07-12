Компания «Яндекс» получила разрешение на выпуск в России своего смартфона
В документах он фигурирует как «Яндекс.Телефон», сообщает агентство Интерфакс. В пресс-службе компании заявили, что эту информацию не комментируют.
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В документах он фигурирует как «Яндекс.Телефон», сообщает агентство Интерфакс. В пресс-службе компании заявили, что эту информацию не комментируют.
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Комментарии24
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hrzn877 12 июля 2018 | 23:10
"Сделанный в России смартфон" - игра слов...
honduras_na_colime 12 июля 2018 | 23:14
hrzn877: Уточню - причудливая игра слов.
Очередь за разрешением Поцкосмосу сделать звездолёт до Альфы Центавра.
mordvinyka_zabiyka 12 июля 2018 | 23:16
honduras_na_colime:
Ёптафон 2)))
maljuta_skuratoff 12 июля 2018 | 23:16
hrzn877: оксюморон
marek 12 июля 2018 | 23:36
hrzn877:
Ну что вы! Это очень соблазнительная штучка... для карательных органов. Яндексу будет чрезвычайно удобно сливать все данные о каждом чихе каждого купившего (купившегося). Думаю, эти жучки будут продаваться за условные копейки.
stardog 12 июля 2018 | 23:14
Интересно, у кого надо спрашивать разрешение на производство смартфона?
У кого Apple спрашивает, у кого - Samsung? А у кого китайцы?
polsan 12 июля 2018 | 23:18
stardog: так они же не в РФ производят, поэтому и не спрашивают! ))
mikhail_spb_ 12 июля 2018 | 23:34
stardog:
Скоро народонаселение заставят получать разрешение на ношение и использование смартфона.
ze_danil 12 июля 2018 | 23:40
stardog: Интересно, у кого надо спрашивать разрешение на производство смартфона?
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то есть если бы какой-нибудь занюханный чиновник не поставил подпись то Великая Прекрасная Россия лишилась бы своего смартфона?
sproter 12 июля 2018 | 23:15
Про автомобиль мирового класса перестали петь, ноутбуки были, опять за смартфон взялись.
greeg1 12 июля 2018 | 23:17
Охотно верю, что русские сделают смартфон массой около 200 грамм. Ведь сделали они ноут Эльбрус в 10 кг. Одно плохо. Русский Левша подковывает только чужих блох. Своих он ни разу в глаза не видел.
sokal123 12 июля 2018 | 23:19
greeg1: согласен!
sokal123 12 июля 2018 | 23:27
sokal123: Хороший будет смарт наши инженеры сто раз отмерят а один раз китайцам собрать дадут. Зачем все эти косяки мы проделываем . Что бы пахана порадовать с поклоном.
eniro 12 июля 2018 | 23:28
greeg1: " А боржом? Сначала подумай, потом говори."(С)
greeg1 12 июля 2018 | 23:32
eniro: :)))
marek 12 июля 2018 | 23:39
greeg1:
Так они и будут "подковывать" чужие смартфоны своими следящими устройствами.
mikhail_spb_ 12 июля 2018 | 23:25
Надеюсь, у него будет современный кинескопный дисплей и инновационный дисковый номеронабиратель?
jetsam 12 июля 2018 | 23:27
небось ZTE с гордой надписью.
вместо стразов - дубовая крошка и желуди.
jetsam 12 июля 2018 | 23:29
@в документах он фигурирует как «Яндекс.Телефон»@
ну у нас и батут фигурирует как ракета («Рагозин.КосмоКорабь») и что?
malanoff 12 июля 2018 | 23:29
Лично я против. Внутри возможно сидит сотрудник из органов.
doxerom 12 июля 2018 | 23:31
Может с патефонных иголок начнет этот индекс, а то замахнулся, того и гляди мотня лопнет.
proxozhij 12 июля 2018 | 23:33
А что, на Марс уже слетали?
eyjafjallajoekull 12 июля 2018 | 23:34
Если внимательно присмотреться на обратной стороне будет надпись 'Made in China'.
agamasat 12 июля 2018 | 23:36
яндекс задолбает своей рекламой и на своих кирпичах - лезет без мыла во все щели. Омерзительно.