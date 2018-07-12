Соцсеть Фейсбук отнесла 65 тысяч россиян к категории «заинтересованных в госизмене»
Алгоритмы компании, анализирующие активность пользователей и на основании этих сведений составляющие детальные профили, сделали это в автоматическом режиме. После того, как об этом узнали журналисты, соцсеть убрала соответствующий инструмент. Представители Фейсбука пояснили, что включили измену родине в список интересов, потому что это исторически значимое понятие. Однако, поскольку по современным законам это преступление, критерий решили удалить из списка, — об этом пишет газета «Гардиан».
Комментарии11
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danko1 12 июля 2018 | 23:09
Ну если считать Родиной Путина и его банду, то хранить верность тем, кто уничтожает и грабит Россию, только подонки могут.
olegleon 12 июля 2018 | 23:40
danko1: «Защита России и свержение большевизма»
поэтому Деникин это история России, а Вы всего лишь одна из 65 тысяч
vavylo 12 июля 2018 | 23:12
"Представители Фейсбука пояснили, что включили измену родине в список интересов" -
И не удивительно: испокон веков измена родине считалась безобидным хобби...))
Йо!
ensebeo 12 июля 2018 | 23:25
vavylo: йоу нига бич, воза факин щит?
mikhail_spb_ 12 июля 2018 | 23:22
Передал ли Фейсбук список "заинтересованных в госизмене" на лубянку?
И не является ли большая часть этих "заинтересованных" госслужащими-патриотами?
antimalin 12 июля 2018 | 23:26
mikhail_spb_: Ты - один из этих самых госименников, раз так обеспокоился?
sidoroventucascz 12 июля 2018 | 23:28
mikhail_spb_: Фэ-эс-бук.
a_and_ts Александр Симо 12 июля 2018 | 23:28
Пора Дурову новую соцсеть писать, без цензуры, с распределенным хранением данных, без выделенных серверов
proxozhij 12 июля 2018 | 23:35
Меня туда внесите.
fedor57 12 июля 2018 | 23:35
Это что подарок властям тоталитарных стран от Цукерберга?
mitja_76 12 июля 2018 | 23:39
А было бы интересно посмотреть...
Есть у меня такое сильное подозрение, что автоматические алгоритмы Фэйсбука и "ручные алгоритмы" ФСБ в данном вопросе очень сильно друг с другом расходятся.