Соцсеть Фейсбук отнесла 65 тысяч россиян к категории «заинтересованных в госизмене»

Алгоритмы компании, анализирующие активность пользователей и на основании этих сведений составляющие детальные профили, сделали это в автоматическом режиме. После того, как об этом узнали журналисты, соцсеть убрала соответствующий инструмент. Представители Фейсбука пояснили, что включили измену родине в список интересов, потому что это исторически значимое понятие. Однако, поскольку по современным законам это преступление, критерий решили удалить из списка, — об этом пишет газета «Гардиан».