В Великобритании службы экстренной помощи стянуты к ресторану, где в день отравления обедали Сергей и Юлия Скрипали

В заведении произошёл инцидент с участием 30-летнего мужчины, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на полицию графства Уилтшир. Полицейские говорят, что приняты меры предосторожности. Они также утверждают, что местным жителям не угрожает опасность. Что конкретно произошло пока неизвестно.