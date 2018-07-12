В Великобритании службы экстренной помощи стянуты к ресторану, где в день отравления обедали Сергей и Юлия Скрипали
В заведении произошёл инцидент с участием 30-летнего мужчины, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на полицию графства Уилтшир. Полицейские говорят, что приняты меры предосторожности. Они также утверждают, что местным жителям не угрожает опасность. Что конкретно произошло пока неизвестно.
Комментарии7
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hastings 12 июля 2018 | 23:08
Нашли наконец лосося второй свежести который потравил пол-округи, я так думаю.
olegleon 12 июля 2018 | 23:28
hastings: но и в этом обвинят Россию
antimalin 12 июля 2018 | 23:38
olegleon: Тереза Мэй опять собралась кого-то отравить в надежде перевести все стрелки на Россию
highly likely
sskull 12 июля 2018 | 23:10
И Путин подозрительно отсутствовал...
Шах и мата, ватка! Гаааааааага!
mikhail_spb_ 12 июля 2018 | 23:18
Видимо, отравителя потянуло на место преступления?
zorkin75 12 июля 2018 | 23:25
Руоисская лиса махнула хвостом с Новичком и рассыпала дерьмо по всей стране Англия.Англичане не будут травить англичан по определению.Это нация англосаксов ,а не коварных мокшарюсских с подтиркой жопы листами крапивы.
tks 12 июля 2018 | 23:27
Skripal'-Show forever!