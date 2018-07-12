В Великобритании на предполагаемом пути следования Дональда Трампа в поле появилась крупная надпись
В Великобритании на предполагаемом пути следования Дональда Трампа в поле появилась крупная надпись с именем президента США и матерным словом на русском языке. Это круг из скошенной травы диаметров 200 метров, оба слова размещены в центре. Об этом пишет британская пресса. В сообщении отмечается, что надпись американский лидер может увидеть из окна вертолёта, когда направится из Лондона в загородную резиденцию премьера Терезы Мэй. Фермер, которому принадлежит участок,рассказал, что разрешил сделать надпись некоему художнику за деньги. Имя художника он не назвал. Президент США прилетел в Великобританию сегодня, из Брюсселя, где он встречался в саммите НАТО.
Комментарии22
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
tararabumbia 12 июля 2018 | 22:42
Английские фермеры знают что писать на своей земле)
gordy 12 июля 2018 | 22:52
Какое напутствие может быть точней?
danko1 12 июля 2018 | 23:05
gordy: Матерное слово на русском языке для Путина написали?
zurich_106 12 июля 2018 | 22:54
озерская банда рещила накакать в ответ на шельмование Трампом Германии из-за газовых сделок с Кремлем
polikarpich 12 июля 2018 | 23:38
zurich_106: Какать - это они любят. Особенно от бессилия.
zemljanka 12 июля 2018 | 22:43
"Три билборда..."
Отличный фильм.
zemljanka 12 июля 2018 | 22:45
Неизвестный русский художник... загадочный...
ukraina_biomusor 12 июля 2018 | 22:45
Трамп .уйло ! И ведь не поспоришь !))))
pavelmistery 12 июля 2018 | 22:49
ukraina_biomusor: Когда-то тут вам всем пытались это донести, но вы "Трамп лучший!", "За Трампа!", "В топку Клинтошу!".
А потом пришлось вам быстренько переобуваться ))
polsan 12 июля 2018 | 22:56
pavelmistery: ОБНАРУЖИЛИ ТРОЛЛЯ – БЛОКИРУЙТЕ ЕГО И СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ ОБЩИМ ДРУЗЬЯМ. НЕ ВСТУПАЙТЕ С НИМИ В ДИСКУССИИ – НЕ КОРМИТЕ ТРОЛЛЕЙ. ))
polikarpich 12 июля 2018 | 23:41
polsan: Это чмо надо сообща до бана довести.
putin_itogy 12 июля 2018 | 22:46
В столице Финляндии ведется подготовка к визиту президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина, в связи с чем принимаются дополнительные меры безопасности.
Полиция Хельсинки предупредила, что в городе может быть осложнена ситуация с дорожным движением, так как в целях безопасности завариваются канализационные люки!
maik19_ 12 июля 2018 | 23:07
"\\\putin_itogy: Полиция Хельсинки предупредила, что в городе может быть осложнена ситуация с дорожным движением, так как в целях безопасности завариваются канализационные люки!"\\\==============Неужели Трамп может нагадить на в Хельсинки ? Писать на колёса самолёта любил алкоголик - президент, муж наины иосифовны.
fresh_breeze 12 июля 2018 | 22:49
" Фермер, которому принадлежит участок,рассказал, что разрешил сделать надпись некоему художнику за деньги."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Секс за деньги — это понятно.
Но МАТ за деньги??? Это чё такое вообще???
Бритты, вы чё там курите у себя на острове? То "Новичок", то гречка. Теперь вот траву косите под русский мат. Тереза, завязывай, пропадёт же остров...
glotov 12 июля 2018 | 22:49
Англичане продолжают троллить Мэй
radionews 12 июля 2018 | 22:51
Это просто английский комментарий к встрече в Хельсинки Трампа и вот этого вот.
pravdatut 12 июля 2018 | 22:55
А, вот как Трамп сегодня врезал по Германии и РФ. "Европейская Правда:
"Очень жаль, когда Германия договаривается о масштабной нефтегазовой сделке с Россией. Немцы платят России миллиарды и миллиарды долларов! Мы (американцы) защищаем Германию, защищаем Францию, защищаем все эти (европейские) страны. А в это время многие страны договариваются о трубопроводах с Россией и платят российскому руководству миллиарды. И я считаю, что это очень неправильно!" – с нарастанием эмоций говорил Дональд Трамп.
zorkin75 12 июля 2018 | 23:03
В какой поисковик не зайдёшь с надписью ХУЙЛО,всегда попадаешь на Путина.Ему уже и аглицких полей не нужно,чтоб сопоставить себя с ХУЙЛОМ.У него работает пара полушарий мозга ниже ягодиц?
gencek 12 июля 2018 | 23:06
Опять Скрипали ?
pravdatut 12 июля 2018 | 23:06
Украина побеждает морально РФ.
koshkaedu 12 июля 2018 | 23:07
Это сделал Де Ниро, к бабке не ходи. Почему по-русски? Потому что по-английски
он уже писал. Сейчас готовит по-китайски.
uni_korn 12 июля 2018 | 23:48
Сколько же путин всего заплатил за все эти последние, ударные мероприятия по легализации своей мафии и принятию в клуб мировой Власти своего бесовского клана. Если подсчитать не только в потраченных непосредственно деньгах на подкуп и всевозможные спецопы, включая чемпионат мира, но и ожидаемую выгоду от предлагаемых совместных делишек. Через вашу рашу на мир опускается затмение, растление, нечисть, зараза. И точка невозврата наступит быстро.