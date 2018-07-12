В Великобритании на предполагаемом пути следования Дональда Трампа в поле появилась крупная надпись с именем президента США и матерным словом на русском языке. Это круг из скошенной травы диаметров 200 метров, оба слова размещены в центре. Об этом пишет британская пресса. В сообщении отмечается, что надпись американский лидер может увидеть из окна вертолёта, когда направится из Лондона в загородную резиденцию премьера Терезы Мэй. Фермер, которому принадлежит участок,рассказал, что разрешил сделать надпись некоему художнику за деньги. Имя художника он не назвал. Президент США прилетел в Великобританию сегодня, из Брюсселя, где он встречался в саммите НАТО.