Компания «Кино без границ» этим летом уходит с российского рынка
В августе прокатчик выпустит последний фильм. Как сказал в интервью «Эху Москвы» президент компании Сэм Клебанов, на российском рынке независимым дистрибьюторам приходится все сложнее.
В последнее время продюсер и президент компании «Кино без границ» живет в Швеции.
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aleksei123m 12 июля 2018 | 23:07
Печально, что у нас останется один скрепнутый мудинский.