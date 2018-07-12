Компания «Кино без границ» этим летом уходит с российского рынка

В августе прокатчик выпустит последний фильм. Как сказал в интервью «Эху Москвы» президент компании Сэм Клебанов, на российском рынке независимым дистрибьюторам приходится все сложнее.

В последнее время продюсер и президент компании «Кино без границ» живет в Швеции.