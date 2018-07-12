Аэропорт «Жуковский» возобновил работу после жесткой посадки самолета — пресс-служба
Гражданский аэропорт «Жуковский» возобновил работу в штатном режиме после жесткой посадки испытательного самолета «Сухой Суперджет 100». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.
«Последствия аварийной посадки полностью ликвидированы. Аэропорт начал работу в штатном режиме», — сказал собеседник агентства.
Комментарии2
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gordy 12 июля 2018 | 22:54
«Последствия аварийной посадки полностью ликвидированы."
Хлам убран?
stas12006 12 июля 2018 | 23:14
ещё бы причины жёсткой посадки полностью ликвидировать