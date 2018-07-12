Гражданский аэропорт «Жуковский» возобновил работу в штатном режиме после жесткой посадки испытательного самолета «Сухой Суперджет 100». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Последствия аварийной посадки полностью ликвидированы. Аэропорт начал работу в штатном режиме», — сказал собеседник агентства.