В Карачаево-Черкесии спасатели ищут туриста из Москвы, который упал с обрыва в горную реку
Это произошло в посёлке Домбай. По предварительным данным, 53-летний турист не был официально зарегистрирован, сообщает агентство «Интерфакс».
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Это произошло в посёлке Домбай. По предварительным данным, 53-летний турист не был официально зарегистрирован, сообщает агентство «Интерфакс».
Владимир Колокольцев: Органы внутренних дел всегда нуждаются в поддержке со стороны общественности И вот эти партнерские отношения — их можно выстраивать не только в рамках оказания помощи людям, которые пропали, пропали без вести, но и строить партнерские отношения в мониторинге сети Интернет…
Комментарии5
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zemljanka 12 июля 2018 | 22:36
Желаю найти живым.
alexey65 12 июля 2018 | 23:35
zemljanka: Найдут, но живым вряд ли.
kir_pich_101 12 июля 2018 | 22:48
Сядут под чинарой, выпьют вина, съедят барашка, в среду пойдут...
sagen 12 июля 2018 | 23:44
kir_pich_101: Навеяло:
Звонит по телефону один грузин своему брату и слышит:
- Гиви, у нас вчера произошло несчастье... Брат, вчера наш отец полез на дерево собирать яблоки...
- Ну?..
- Гиви, случилось страшное...
- ???
- Он упал с этой чёртовой яблони, Гиви!.. (пауза) В общем, Гиви, мы потеряли отца...
Длительное молчание на обоих концах провода. Затем Гиви, сообразив:
- Слушай, Вахтанг, а вы под деревом смотрели???
alexey65 12 июля 2018 | 23:40
Какая разница, был он зарегистрирован в МЧС или нет?
Если бы был зарегистрирован, не упал бы?