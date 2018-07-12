Пресненский суд Москвы приговорил к 5-ти годам колонии бывшего заместителя руководителя «Спецстроя»
Пресненский суд Москвы приговорил к 5-ти годам колонии бывшего заместителя руководителя «Спецстроя» Александра Бурякова. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве. Суд также назначил штраф размером 600 тысяч рублей. Буряков признал вину и заключил сделку со следствием, поэтому его дело было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке. Защита намерена обжаловать сегодняшнее решение суда, — сообщает агентство ТАСС.
Комментарии4
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zorkin75 12 июля 2018 | 22:43
Интересно,статья Закона о крупном мошенничестве останется и после революции?Представляете,кто по этой статье сидеть будет?
patrikk_1 12 июля 2018 | 22:45
Пресненский суд Москвы приговорил к 5-ти годам колонии бывшего заместителя руководителя «Спецстроя»...
Он случайно не член "Мемориала", может "Диссернета", "России будущего", не зритель "Гоголь-центра"... ну и дурак, пусть тогда посидит в кутузке.
zorkin75 12 июля 2018 | 23:16
patrikk_1: Тебе за твои продажные 10-80 и засаленные (рыбу завёртывал?) Инструкции от ЕБ много не дадут,ну года 3 за пособничеству преступному режиму.
maik19_ 12 июля 2018 | 23:17
patrikk_1, он член для обслуживания ксеребренникова.