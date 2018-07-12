Полиция Уилтшира сообщила об инциденте с мужчиной в британском Солсбери, приняты меры предосторожности
Об этом сообщают РИА Новости.
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Об этом сообщают РИА Новости.
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Комментарии11
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glotov 12 июля 2018 | 22:43
Лучшие меры предосторожности - вскрыть гнойник под названием Портон-Даун. Иначе через год вместо Солсбери будет зона отчуждения.
nepeanois 12 июля 2018 | 22:44
glotov: неужто и там путиноиды окопались?
pmasel 12 июля 2018 | 22:49
Попал под лошадь извозчика № 8974 гр. О. Бендер. Пострадавший отделался легким испугом?
sharko_2 12 июля 2018 | 23:30
pmasel:
Сегодня четверг, а завтра - пятница.
glotov 12 июля 2018 | 22:51
nepeanois: Хуже. Мэйисты.
zorkin75 12 июля 2018 | 22:55
nepeanois: Главное,чтоб выхлоп от Новичка на Пуйло попал.А чтоб англичане травили друг друга в коие годы - для меня это нонсенс.
mordvinyka_zabiyka 12 июля 2018 | 22:48
glotov: вскрыть Путин-Даун!!)))
zmeelov_1 12 июля 2018 | 22:52
mordvinyka_zabiyka: Ты, дурилка, Донбасс вскрыть не можешь, чтобы в яму не угодить. А замахиваешься на Президента ядерной сверхдержавы.
mordvinyka_zabiyka 12 июля 2018 | 22:54
zmeelov_1: какой такой даунбас??край непуганых шахтёров и трактористов??))
sskull 12 июля 2018 | 23:06
mordvinyka_zabiyka: Главное мы, "оккупанты" называем Донбасс-Донбассом, Крымчан-крымчанаме, а вы " освободители"-Даунбасом и крысчанами...Как так?)
mordvinyka_zabiyka 12 июля 2018 | 23:12
mordvinyka_zabiyka:
да вот так))
как говорил товарищ Ульянов, главное не мешать зырянам родину просрать)) ну там Россию или СССР))и т.д. дале буде))