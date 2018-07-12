Международная федерация футбола пока не обнаружила случаев употребления допинга на Чемпионате мира в России
Об этом организация сообщила в Фейсбуке.
До окончания турнира остается три дня. В субботу сборные Англии и Бельгии сыграют в матче за третье место. Встреча пройдет на стадионе в Петербурге. В воскресенье состоится финал с участием французов и хорватов. Матч пройдет на московском стадионе «Лужники».
Комментарии1
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ematveev 12 июля 2018 | 22:10
Жду комментариев на тему "ФИФУ купили".