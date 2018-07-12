Журналиста Максима Шевченко исключили из президентского Совета по межнациональным отношениям
Опубликован соответствующий указ главы государства. Сам Шевченко в эфире «Эха Москвы» высказал мнение, что это связано с его резкой критикой законопроекта о добровольном изучении национальных языков в школах.
Из Совета по межнациональным отношениям также исключили бывшего вице-премьера Александра Хлопонина. Среди тех, кто занял освободившиеся места, вице-премьер Виталий Мутко.
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