Расширение НАТО не способствует укреплению безопасности стран-участниц

В ходе саммита НАТО партнёры Вашингтона согласились поднять расходы на оборону. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп. В свою очередь генсек альянса Йенс Столтенберг подтвердил готовность стран НАТО наращивать инвестиции. При этом конкретных цифр он не привел.

Саммит в Брюсселе сегодня завершился. Он длился два дня, в рамках встречи лидеры стран НАТО обсуждали, в том числе, расширение альянса. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова эти решения сегодня раскритиковала.

НАТО наращивает свою военную активность даже в некогда спокойных регионах Балтики и Северной Европы, и при этом альянс обвиняет Россию в усилении напряженности, добавила Мария Захарова.

Накануне после публикаций альянсом декларации с перечнем обвинений в адрес России МИД нашей страны назвал НАТО «бесполезным военным блоком».