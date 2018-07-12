Расширение НАТО не способствует укреплению безопасности стран-участниц
В ходе саммита НАТО партнёры Вашингтона согласились поднять расходы на оборону. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп. В свою очередь генсек альянса Йенс Столтенберг подтвердил готовность стран НАТО наращивать инвестиции. При этом конкретных цифр он не привел.
Саммит в Брюсселе сегодня завершился. Он длился два дня, в рамках встречи лидеры стран НАТО обсуждали, в том числе, расширение альянса. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова эти решения сегодня раскритиковала.
НАТО наращивает свою военную активность даже в некогда спокойных регионах Балтики и Северной Европы, и при этом альянс обвиняет Россию в усилении напряженности, добавила Мария Захарова.
Накануне после публикаций альянсом декларации с перечнем обвинений в адрес России МИД нашей страны назвал НАТО «бесполезным военным блоком».
Комментарии4
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mikhail_spb_ 12 июля 2018 | 22:10
Хорошо, что НАТОвцы не прислушиваются к наркомату индел и его злобной коксо-трольчихи.
Иначе бы сгорели со стыда!
pmasel 12 июля 2018 | 22:14
mikhail_spb_: Маня станцевала по поводу "бесполезной напряженности"?
olegleon 12 июля 2018 | 22:10
и все заняты делом. и Столтенберг выступил, и Трамп, и Меркель, и Макрон, и даже Захарова.
ну а работающие оплатят своими налогами их работу
andrang2 12 июля 2018 | 22:13
Раздался голос из помойки