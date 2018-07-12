Главный редактор газеты «Коммерсант» Сергей Яковлев уходит со своей должности
В сообщении на сайте издания утверждается, что речь идет о «длительном отпуске по личным обстоятельствам».
Временно исполнять обязанности ушедшего Яковлева будет гендиректор «Коммерсанта» Владимир Желонкин. Он подтвердил это в беседе с «Эхом Москвы», подчеркнув, что уход главного редактора издания стал неожиданностью.
На сайте «Коммерсанта» было опубликовано короткое обращение Яковлева к читателям. По словам главного редактора, на первом месте для него оставались интересы читателя и следование традициям издательского дома. Также он выразил уверенность, что и после его ухода читатели будут получать информацию, которой можно доверять.
По словам источника «Интерфакса», Яковлев попросил об отпуске «в силу совокупности причин», у него появились и некие внезапные обстоятельства. Желонкин подчеркнул, что речь не идет об уходе Яковлева, а его отпуск продлится около года.
Собеседник «Медузы» в «Коммерсанте» рассказал, что Яковлев пришел на встречу с акционером, а затем «вышел безработным». По словам источника, Желонкин проведет зачистку и сокращение в издательском доме, а затем назначит другого главного редактора.
Сергей Яковлев работал главным редактором газеты «Коммерсант» с 2014 года. До этого он возглавлял еженедельник «Коммерсант-Деньги».
Комментарии1
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neburzhui2 12 июля 2018 | 22:09
Неприкасаемых главных редакторов не бывает. Кстати :-))