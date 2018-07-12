Главный редактор газеты «Коммерсант» Сергей Яковлев уходит со своей должности

В сообщении на сайте издания утверждается, что речь идет о «длительном отпуске по личным обстоятельствам».

Временно исполнять обязанности ушедшего Яковлева будет гендиректор «Коммерсанта» Владимир Желонкин. Он подтвердил это в беседе с «Эхом Москвы», подчеркнув, что уход главного редактора издания стал неожиданностью.

На сайте «Коммерсанта» было опубликовано короткое обращение Яковлева к читателям. По словам главного редактора, на первом месте для него оставались интересы читателя и следование традициям издательского дома. Также он выразил уверенность, что и после его ухода читатели будут получать информацию, которой можно доверять.

По словам источника «Интерфакса», Яковлев попросил об отпуске «в силу совокупности причин», у него появились и некие внезапные обстоятельства. Желонкин подчеркнул, что речь не идет об уходе Яковлева, а его отпуск продлится около года.

Собеседник «Медузы» в «Коммерсанте» рассказал, что Яковлев пришел на встречу с акционером, а затем «вышел безработным». По словам источника, Желонкин проведет зачистку и сокращение в издательском доме, а затем назначит другого главного редактора.

Сергей Яковлев работал главным редактором газеты «Коммерсант» с 2014 года. До этого он возглавлял еженедельник «Коммерсант-Деньги».