«Игра престолов», «Мир дикого Запада» и «Рассказ служанки» стали лидерами по числу номинаций на премию «Эмми»
Об этом сообщила сегодня американская Академия телевидения. На одну из главных наград, «Лучший драматический сериал», претендуют также фильмы «Очень странные дела», «Американцы», «Корона» и «Это мы». Из производителей телевизионного контента по номинациям лидируют Netflix и НВО.
Церемония вручения пройдет в сентябре в Лос-Анджелесе.
Комментарии2
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henry52 12 июля 2018 | 21:51
Из всего перечисленного смотрел только "Мир дикого Запада".
На мой взгляд достаточно интересный сериал...
mate153 12 июля 2018 | 22:03
henry52: Спасибо, что поделились с нами....