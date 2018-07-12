У здания Верховной Рады в Киеве протестуют водители автомобилей в еврономерами

Полиция задержала одного из участников. Началось расследование по статье «угрозы или насилие в отношении государственного деятеля», — сообщает телеканал «112 Украина». Протестующие не выпускают из здания Верховной Рады работников парламента. Они требуют принять закон о растаможивании автомобилей с иностранной регистрацией, — сообщает агентство ТАСС.