У здания Верховной Рады в Киеве протестуют водители автомобилей в еврономерами
Полиция задержала одного из участников. Началось расследование по статье «угрозы или насилие в отношении государственного деятеля», — сообщает телеканал «112 Украина». Протестующие не выпускают из здания Верховной Рады работников парламента. Они требуют принять закон о растаможивании автомобилей с иностранной регистрацией, — сообщает агентство ТАСС.
Комментарии3
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olegleon 12 июля 2018 | 21:53
"Они требуют принять закон о растаможивании автомобилей с иностранной регистрацией"
а как же все годы незалежности они жили без растаможки? откуда тогда в Москве иномарки с украинскими номерами???
vyk_usguy 12 июля 2018 | 22:04
Сплошной дурдом, а не нормальное государство
alis_kirs 12 июля 2018 | 22:08
===по статье «угрозы или насилие в отношении государственного деятеля», ===
Тю? И много людей посадили по статье после "народной люстрации"?! Ну это когда депутатов в мусорные контейнеры забрасывали... Или когда голосовать заставляли... Или... Короче из майдаунов 2014 года много уже сидит?!