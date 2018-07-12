В работе мессенджера Вайбер произошел сбой

Об этом сообщает сервис «Даундетектор», отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов. По его данным, жалобы начали поступать от жителей Центрального федерального округа в районе 8-ми часов вечера. Каждый второй сообщал, что нет соединения, каждый четвертый жаловался на невозможность отправить сообщения. Судя по карте сбоев, проблемы также возникли у жителей Белоруссии и Украины.