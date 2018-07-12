В работе мессенджера Вайбер произошел сбой
Об этом сообщает сервис «Даундетектор», отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов. По его данным, жалобы начали поступать от жителей Центрального федерального округа в районе 8-ми часов вечера. Каждый второй сообщал, что нет соединения, каждый четвертый жаловался на невозможность отправить сообщения. Судя по карте сбоев, проблемы также возникли у жителей Белоруссии и Украины.
Комментарии4
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gordy 12 июля 2018 | 21:43
Ну и что: это ведь не поезд - обошлось без жертв?
pmasel 12 июля 2018 | 22:12
gordy: Похоже Роскомпозор не то письмо отослал. )))
olegleon 12 июля 2018 | 21:50
это всё из-за аннексии Крыма! был бы он украинский и ничего бы не ломалось в мире
neon999 12 июля 2018 | 22:08
Новость подаётся на ЭМ так, словно винить за сбои надо Вайбер, а не придурков из Роскомнадзора, которые разрушают российский интернет.