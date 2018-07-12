Роскомнадзор разослал операторам связи письмо, где предупредил о репутационных рисках использования Телеграм-каналов

Роскомнадзор разослал операторам связи письмо, в котором предупредил о репутационных рисках использования Телеграм-каналов. Это в самом ведомстве подтвердили агентству RNS. В Роскомнадзоре рассылку назвали профилактикой. Там также пояснили, что под упомянутыми репутационными и иными рисками подразумевается возможное недовольство абонентов.

В апреля Роскомнадзор пытается заблокировать мессенджер Телеграм в России.