Роскомнадзор разослал операторам связи письмо, где предупредил о репутационных рисках использования Телеграм-каналов
Роскомнадзор разослал операторам связи письмо, в котором предупредил о репутационных рисках использования Телеграм-каналов. Это в самом ведомстве подтвердили агентству RNS. В Роскомнадзоре рассылку назвали профилактикой. Там также пояснили, что под упомянутыми репутационными и иными рисками подразумевается возможное недовольство абонентов.
В апреля Роскомнадзор пытается заблокировать мессенджер Телеграм в России.
Комментарии9
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justcurious 12 июля 2018 | 21:41
Импотент рассказывает про репутационные риски секса - более приличого сравнения подобрать не получается.
blinorozhiy_chmo 12 июля 2018 | 21:49
Телеграм - отстой. Он не нужен.
isnowanaarene 12 июля 2018 | 21:43
Недовольство абонентов вызывает Роскомнадзор, а Телеграм.
isnowanaarene 12 июля 2018 | 21:48
isnowanaarene: .с чего вдруг?
plank1957 12 июля 2018 | 21:48
Пока репутационные издержки несет Роскомпозор.
jetsam 12 июля 2018 | 22:07
странно, что ркн не разослал пенсионерам
о рисках смотреть российское тв.
причем, рисках для здоровья и карманов.
i_c_e 12 июля 2018 | 22:11
Вот придурки. Хоть бы не признавались в собственном бессилии. И рассылать-то надо было не операторам, а всяким Galaxy Apps и Apple Store.
neon999 12 июля 2018 | 22:12
А потом на ЭМ с удивленным видом пишут, что в работе Вайбера произошли «неожиданные» сбои. Мол, мы, журналисты такие придурки, что два и два сложить не можем, - мол, может это по вине самого Вайбера какие-то проблемы ?
stanislav1975 12 июля 2018 | 22:13
Репутационные риски - сесть в одном поле с Жаровым с*?ть.