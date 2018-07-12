Мониторинг РАНХиГС: Население России может начать сокращаться уже в этом году
Это связано со снижением рождаемости и падением миграционного прироста, — говорится в июльском мониторинге экономической ситуации РАНХиГС и института Гайдара. Как отмечает РБК, если прогноз окажется верным, население России начнет убывать впервые с 2009-го года.
Комментарии32
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agamasat 12 июля 2018 | 21:38
Власть сделала все для населения страны, а оно - неблагодарное, не хочет совокупляться! Может еще чего-нить оттяпать надо бы у соседей, чтобы сделать прирост и увеличить доходы казны за счет налогов и поборов?
gordy 12 июля 2018 | 21:41
Если так, то придётся приращивать Россию за счёт Европы?
jidkov 12 июля 2018 | 21:47
Чё за хрень? Таки у нас же уже долголетие приближается к мафусаилову.
Вон аж пенсионный возраст приходится срочно повышать...
zmeelov_1 12 июля 2018 | 21:50
gordy:
если прогноз института Гайдара окажется верным
А может и не верным.. Любят у нас прогнозить.. После Трампа все их прогнозы - в мусор
hunterhead 12 июля 2018 | 22:04
gordy: "Если так, то придётся приращивать Россию за счёт Европы?"
А в горле не застрянет у нацлидера? :-D
kottigr1 12 июля 2018 | 21:47
agamasat: Даже 2 000 000 взятых в оккупацию крымчан не смогли помочь российской демографии.. Пора присмотреться к Монголии.. Тем более что они нам ещё за Иго не ответили.. !
j_partizan 12 июля 2018 | 21:52
agamasat:
Денег в казне нет и не будет. Олигархи скорее будут разворачивать бизнес за границей (если позволят), но в России денег не оставят, ни своих, ни чужих.
neburzhui2 12 июля 2018 | 22:00
А зачем население нужно ? Рабочие места сокращаются. Я не понимаю баб, которые рожают.
Пора о роботах позаботиться. :-))
mozhem_povtorit 12 июля 2018 | 21:42
Либерасам повысили пенсионный возраст, вот и помирают с горя
vlastimil_popogrebski 12 июля 2018 | 21:45
mozhem_povtorit: меньше гомосеков рекламировать надо и народ сам между собой совокупляться начнет.
kottigr1 12 июля 2018 | 22:06
vlastimil_popogrebski: меньше гомосеков рекламировать надо
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Вы это бросьте.. !.. Путина в обиду не дадим.. Так и знайте !
tks 12 июля 2018 | 22:02
Зато путорасы образца mozhem_povtorit всегда живее всех живых!
mikhail_spb_ 12 июля 2018 | 21:45
Как выход из этой ситуации, можно начать принудительно оплодотворять россиянок спермой нацдилера.
j_partizan 12 июля 2018 | 21:54
mikhail_spb_:
Зачем столько уродов?
tks 12 июля 2018 | 22:00
j_partizan:
+1000050000 ;')))))))))
hunterhead 12 июля 2018 | 22:02
j_partizan: "Зачем столько уродов?"
Ну, если делать страну уродов, то надо это делать хорошо, правда?
j_partizan 12 июля 2018 | 22:09
hunterhead:
Страна уродов - мечта неполноценного человека. Из общей массы не будет выделяться.
j_partizan 12 июля 2018 | 21:45
Кто-то удивлён?
m_doc 12 июля 2018 | 21:57
j_partizan: Ничуть. В 90-е - начале 2000-х родилось мало девочек и мальчиков. Сейчас родителями становятся эти девочки и мальчики. Чудес не бывает.
j_partizan 12 июля 2018 | 22:03
m_doc: Сейчас родителями становятся эти девочки и мальчики.
_______
Проблема как раз в том, что не становятся.
m_doc 12 июля 2018 | 22:05
j_partizan: Им сейчас по 18-20-22. Куда спешить-то?
archibald_dandy_esquire 12 июля 2018 | 21:46
" Это связано со снижением рождаемости и падением миграционного прироста "
проговорились - всё-таки, таджики, узбеки и прочие гастарбайтеры плюсовались к коренному населению РФ - а тут вдруг меньше стали приезжать работать - и обнаружилось, что "наблюдается РОСТ падения численности населения, что, разумеется благотворно повлияет на РОСТ падения экономики РФ..." (как это преподнесут в росСМИ)
olegleon 12 июля 2018 | 21:46
"и института Гайдара"
а сам Гайдар в каком возрасте ушёл на пенсию?
andy575 12 июля 2018 | 21:50
Что значит начнет сокращаться?! А до этого увеличивалось что ли?
sklar39 12 июля 2018 | 21:50
Ничего страшного. Взявшие под контроль границу боевики из Афганистана решат эту проблему.
tks 12 июля 2018 | 21:58
Это насквозь ложь, от иноагентов и подлых наймитов проклятого Запада, предателей Русского Мира!
alex_hramov 12 июля 2018 | 21:58
В следующем году родятся дети ЧМ-2018, вот и будет очередной "прирост".
max3446 12 июля 2018 | 21:59
а может и не начать. новость аля гадание на кофейной гуще
gelont 12 июля 2018 | 22:03
И эти люди , которые не увидели сокращения населения , позволяют себе называться правительством . Железной рукой загоним людей в светлое будущее , товарищи .
neon999 12 июля 2018 | 22:05
Щас, китайцы подъедут, и снова статистика наладится.
y3emen1 12 июля 2018 | 22:07
началась сбыча майских мечт вовы, количество бедных сокращается!
oneoretwo 12 июля 2018 | 22:10
...мигранты - это не население, это - гости ( в лучшем случае)...
так что "сокращение" суть населения страны и не прекращалось, менялась только скорость...