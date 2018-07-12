В газете «Коммерсантъ» меняется главный редактор

Сергей Яковлев в понедельник покинет свой пост. Он попросил отпустить его в отпуск примерно на год по личным обстоятельствам, — рассказал «Эху» генеральный директор издательского дома Владимир Желонкин. Он добавил, что его попросили временно занять место Яковлева. Источник сайта «Медуза» в «Коммерсанте» сказал, что Желонкину предстоит провести сокращения, после чего будет найден другой главред.