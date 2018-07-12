В газете «Коммерсантъ» меняется главный редактор
Сергей Яковлев в понедельник покинет свой пост. Он попросил отпустить его в отпуск примерно на год по личным обстоятельствам, — рассказал «Эху» генеральный директор издательского дома Владимир Желонкин. Он добавил, что его попросили временно занять место Яковлева. Источник сайта «Медуза» в «Коммерсанте» сказал, что Желонкину предстоит провести сокращения, после чего будет найден другой главред.
Комментарии3
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anemon 12 июля 2018 | 21:52
Последние глотки правды - перекрывают.
olegleon 12 июля 2018 | 21:55
anemon: думаете, что его в тюрьму на год посадят?
neon999 12 июля 2018 | 22:02
Журнал испохабили, но решили, что недостаточно.
Щас поставят нового Карабаса-Барабаса.