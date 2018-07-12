Телесериал «Игра престолов» лидирует по числу номинаций на «Эмми»

Список претендентов на победу опубликован сегодня на официальном сайте престижной американской телевизионной премии. У «Игры престолов» 22 номинации, в том числе основная – «Лучший драматический сериал». Среди лидеров также сериалы «Мир дикого Запада» и «Рассказ служанки».

Церемония вручения премии пройдет в сентябре в Лос-Анджелесе.