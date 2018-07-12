Правительство Великобритании опубликовало окончательный вариант плана по выходу из Евросоюза
В так называемой «белой книге» разъясняется, что Лондон с одной стороны хочет сохранить тесные торговые отношения со странами ЕС, а с другой – иметь возможность заключать новые торговые договоры с другими государствами, — сообщает Би-би-си. Лондон и Брюссель надеются завершить переговоры по этому поводу к октябрю.
Великобритания должна выйти из состава ЕС в марте следующего года.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
fig__vvam__ 12 июля 2018 | 21:12
В общем Британия хочет и рыбку съесть и на елку влезть.
Вряд ли получится.
Но посмотрим.