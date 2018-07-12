Суд в Смоленске назначил 60 часов обязательных работ 68-летней пенсионерке из-за ее участия в митинге
В мае Татьяна Пришанова присоединилась к акции «Он нам не царь», которую проводили сторонники Алексея Навального. Во время митинга ее не задерживали, однако позже пенсионерка получила повестку. В отделе полиции Пришановой показали видео ее выступления на митинге и фотографии с шествия. В отношении пенсионерки составили протокол о повторном нарушении правил проведения акции, — сообщает проект «ОВД-инфо».
Комментарии33
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sadda 12 июля 2018 | 21:07
Крысы путинские.
patrikk_1 12 июля 2018 | 21:10
Суд в Смоленске назначил 60 часов обязательных работ 68-летней пенсионерке из-за ее участия в митинге...
Высечь надо было эту жидобандеровку, наверняка это конченная русофобская мразь, которая мечтает въехать в Москву на Абрамсе.
grigorev 12 июля 2018 | 21:15
patrikk_1: Мельчаешь урод, повторяешься. Видать пригожинские сребреники нелегко достаются. Мозги деградируют, если там еще что-то осталось.
patrikk_1 12 июля 2018 | 21:19
grigorev:
Тупица, жидобандеровцев надо чундурить в хвост и в гриву, тогда они получают западные гранты, а самые счастливчики из них, получают политическое убежище в Латвии или на Украине.
polikarpich 12 июля 2018 | 21:53
patrikk_1: Слышь, крыса, а за базар отвечаешь? За то, что эта пенсионерка получает какие-то западные гранды или это только в твоих наркобреднях просматривается?
hunterhead 12 июля 2018 | 21:29
grigorev: "Мозги деградируют"
Нечему у него деградировать...:-D
viktorova 12 июля 2018 | 21:37
grigorev: это кто-то в 18.00 на смену заступил.
lager23 12 июля 2018 | 21:18
patrikk_1: Патрик какая же вы пропутерастная гнида....
navsegda 12 июля 2018 | 21:21
patrikk_1: ты только и способен бить старушек
hunterhead 12 июля 2018 | 21:32
navsegda: "ты только и способен бить старушек"
Эта старушка бы ему вломила - 100% ...:-D
idshoohov 12 июля 2018 | 21:35
patrikk_1:
Это как то связано с увеличением пенсионного возраста?
curious69_ 12 июля 2018 | 21:45
patrikk_1: ПУТРИОТИЧЕСКОЕ безумие " патрика" прогрессирует на моём опыте общения вот уже более четырёх лет. Сначала даже было интересно, были хоть и ДЕМАГОГИЧЕСКИЕ ,но АРГУМЕНТЫ по разным вопросам полемики с путинистами. А сейчас зачастую просто бред ОЛИГОФРЕНА, повторяющий мантры госпропагандистов из телевизора. Поэтому однозначно в игнор любые реинкарнации этого ДЕБИЛА .
polikarpich 12 июля 2018 | 21:55
curious69_: Да он торчок, по ходу. С большой степенью вероятности.
astet 12 июля 2018 | 21:19
sadda: чем хороши общественные работы?
Бабушка будет вкалывать,
а кто-то,
ответственный за этот сектор работы в городе,
будет класть денежки в карман.
Больше наказаний
в виде общественных работ -
больше денег в карманах
подельников Путина
в вертикали власти!
mikhail_spb_ 12 июля 2018 | 21:08
К концу текущего срока нацдилера россиянки в 68 лет ещё не будут пенсионерками.
lenin3 12 июля 2018 | 21:17
mikhail_spb_: так вот и хотят проверить:если она справится с 60 часами работ,то и все остальные смогут работать без пенсии до 68 минимум...
ukraina_biomusor 12 июля 2018 | 21:09
Старая калоша !)))
m_doc 12 июля 2018 | 21:20
ukraina_biomusor: На митинг силы есть - значит, и на другую небольшую активность хватит. Но вообще надо было первым делом направить к психиатру, пусть бы там митинговала.
hunterhead 12 июля 2018 | 21:35
ukraina_biomusor: "Старая калоша !)))"
Ну, что ты свою мамочку так называешь не удивительно, путенский биомусор...:-D
pavelmistery 12 июля 2018 | 21:15
Чудовищная власть...
aallttoo 12 июля 2018 | 21:21
pavelmistery: Каждый народ имеет то правительство которое он заслуживает.
И не поспоришь.
ematveev 12 июля 2018 | 21:36
aallttoo:
Это еще что: в Перми старушку 94 лет в суд доставили в наручниках по административке: не платила квартплату. Как вам такое, а?
ed10075 12 июля 2018 | 21:23
Статью 31 Конституции о свободе на проведение митингов и собраний эти шакалы засунули себе в жопу?
ematveev 12 июля 2018 | 21:34
ed10075:
Любой митинг должен быть согласован властями, как и в любой стране.
hunterhead 12 июля 2018 | 21:27
"Суд в Смоленске назначил 60 часов обязательных работ 68-летней пенсионерке из-за ее участия в митинге"
Путенская Россия - welcome to the jungle...
ensebeo 12 июля 2018 | 21:29
путиноиды даже старушку растопчут по команде пригожина.
ivan14 12 июля 2018 | 21:29
Судью к люстрации и лишить пенсии и на поселение в Магадан
kochar 12 июля 2018 | 21:29
Побойтесь Бога твари безродные.
tks 12 июля 2018 | 21:33
Putlerismus Ordinaris Vulgaris.
m_doc 12 июля 2018 | 21:35
tks: Никогда такого не было, и вот опять. (с)
Пусть бабулька носки сироткам повяжет, чё такого?:)
rampa 12 июля 2018 | 21:41
а говорили, что Навального только малолетки поддерживают )))
polikarpich 12 июля 2018 | 21:58
rampa: Не так давно ещё какого-то пенсионера тоже повязали.
perestarok 12 июля 2018 | 21:58
"Суд в Смоленске назначил 60 часов обязательных работ 68-летней пенсионерке из-за ее участия в митинге"
Если бы мне так суд назначил, я бы нагадил государству так, что это нельзя было бы исправить за 6 тысяч часов.