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21:00, 12 июля 2018

Суд в Смоленске назначил 60 часов обязательных работ 68-летней пенсионерке из-за ее участия в митинге

В мае Татьяна Пришанова присоединилась к акции «Он нам не царь», которую проводили сторонники Алексея Навального. Во время митинга ее не задерживали, однако позже пенсионерка получила повестку. В отделе полиции Пришановой показали видео ее выступления на митинге и фотографии с шествия. В отношении пенсионерки составили протокол о повторном нарушении правил проведения акции, — сообщает проект «ОВД-инфо».

Комментарии

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sadda 12 июля 2018 | 21:07

Крысы путинские.

patrikk_1 12 июля 2018 | 21:10

Суд в Смоленске назначил 60 часов обязательных работ 68-летней пенсионерке из-за ее участия в митинге...

Высечь надо было эту жидобандеровку, наверняка это конченная русофобская мразь, которая мечтает въехать в Москву на Абрамсе.

grigorev 12 июля 2018 | 21:15

patrikk_1: Мельчаешь урод, повторяешься. Видать пригожинские сребреники нелегко достаются. Мозги деградируют, если там еще что-то осталось.

patrikk_1 12 июля 2018 | 21:19

grigorev:

Тупица, жидобандеровцев надо чундурить в хвост и в гриву, тогда они получают западные гранты, а самые счастливчики из них, получают политическое убежище в Латвии или на Украине.

polikarpich 12 июля 2018 | 21:53

patrikk_1: Слышь, крыса, а за базар отвечаешь? За то, что эта пенсионерка получает какие-то западные гранды или это только в твоих наркобреднях просматривается?

hunterhead 12 июля 2018 | 21:29

grigorev: "Мозги деградируют"

Нечему у него деградировать...:-D

viktorova 12 июля 2018 | 21:37

grigorev: это кто-то в 18.00 на смену заступил.

lager23 12 июля 2018 | 21:18

patrikk_1: Патрик какая же вы пропутерастная гнида....

navsegda 12 июля 2018 | 21:21

patrikk_1: ты только и способен бить старушек

hunterhead 12 июля 2018 | 21:32

navsegda: "ты только и способен бить старушек"

Эта старушка бы ему вломила - 100% ...:-D

idshoohov 12 июля 2018 | 21:35

patrikk_1:
Это как то связано с увеличением пенсионного возраста?

curious69_ 12 июля 2018 | 21:45

patrikk_1: ПУТРИОТИЧЕСКОЕ безумие " патрика" прогрессирует на моём опыте общения вот уже более четырёх лет. Сначала даже было интересно, были хоть и ДЕМАГОГИЧЕСКИЕ ,но АРГУМЕНТЫ по разным вопросам полемики с путинистами. А сейчас зачастую просто бред ОЛИГОФРЕНА, повторяющий мантры госпропагандистов из телевизора. Поэтому однозначно в игнор любые реинкарнации этого ДЕБИЛА .

polikarpich 12 июля 2018 | 21:55

curious69_: Да он торчок, по ходу. С большой степенью вероятности.

(комментарий скрыт)

astet 12 июля 2018 | 21:19

sadda: чем хороши общественные работы?
Бабушка будет вкалывать,
а кто-то,
ответственный за этот сектор работы в городе,
будет класть денежки в карман.
Больше наказаний
в виде общественных работ -
больше денег в карманах
подельников Путина
в вертикали власти!

mikhail_spb_ 12 июля 2018 | 21:08


К концу текущего срока нацдилера россиянки в 68 лет ещё не будут пенсионерками.

lenin3 12 июля 2018 | 21:17

mikhail_spb_: так вот и хотят проверить:если она справится с 60 часами работ,то и все остальные смогут работать без пенсии до 68 минимум...

ukraina_biomusor 12 июля 2018 | 21:09

Старая калоша !)))

m_doc 12 июля 2018 | 21:20

ukraina_biomusor: На митинг силы есть - значит, и на другую небольшую активность хватит. Но вообще надо было первым делом направить к психиатру, пусть бы там митинговала.

hunterhead 12 июля 2018 | 21:35

ukraina_biomusor: "Старая калоша !)))"

Ну, что ты свою мамочку так называешь не удивительно, путенский биомусор...:-D

pavelmistery 12 июля 2018 | 21:15

Чудовищная власть...

aallttoo 12 июля 2018 | 21:21

pavelmistery: Каждый народ имеет то правительство которое он заслуживает.
И не поспоришь.

ematveev 12 июля 2018 | 21:36

aallttoo:
Это еще что: в Перми старушку 94 лет в суд доставили в наручниках по административке: не платила квартплату. Как вам такое, а?

ed10075 12 июля 2018 | 21:23

Статью 31 Конституции о свободе на проведение митингов и собраний эти шакалы засунули себе в жопу?

ematveev 12 июля 2018 | 21:34

ed10075:

Любой митинг должен быть согласован властями, как и в любой стране.

hunterhead 12 июля 2018 | 21:27

"Суд в Смоленске назначил 60 часов обязательных работ 68-летней пенсионерке из-за ее участия в митинге"

Путенская Россия - welcome to the jungle...

ensebeo 12 июля 2018 | 21:29

путиноиды даже старушку растопчут по команде пригожина.

ivan14 12 июля 2018 | 21:29

Судью к люстрации и лишить пенсии и на поселение в Магадан

kochar 12 июля 2018 | 21:29

Побойтесь Бога твари безродные.

tks 12 июля 2018 | 21:33

Putlerismus Ordinaris Vulgaris.

m_doc 12 июля 2018 | 21:35

tks: Никогда такого не было, и вот опять. (с)
Пусть бабулька носки сироткам повяжет, чё такого?:)

rampa 12 июля 2018 | 21:41

а говорили, что Навального только малолетки поддерживают )))

polikarpich 12 июля 2018 | 21:58

rampa: Не так давно ещё какого-то пенсионера тоже повязали.

perestarok 12 июля 2018 | 21:58

"Суд в Смоленске назначил 60 часов обязательных работ 68-летней пенсионерке из-за ее участия в митинге"

Если бы мне так суд назначил, я бы нагадил государству так, что это нельзя было бы исправить за 6 тысяч часов.

(комментарий скрыт)

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