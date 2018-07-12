Суд в Смоленске назначил 60 часов обязательных работ 68-летней пенсионерке из-за ее участия в митинге...

В мае Татьяна Пришанова присоединилась к акции «Он нам не царь», которую проводили сторонники Алексея Навального. Во время митинга ее не задерживали, однако позже пенсионерка получила повестку. В отделе полиции Пришановой показали видео ее выступления на митинге и фотографии с шествия. В отношении пенсионерки составили протокол о повторном нарушении правил проведения акции, — сообщает проект «ОВД-инфо».