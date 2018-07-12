Россияне, принимающие у себя иностранцев, смогут самостоятельно снимать их с учета на своей жилплощади
Госдума в третьем чтении одобрила соответствующий законопроект. Как отмечает РБК, сейчас владельцев квартир, где зарегистрировались, но не живут мигранты, могут штрафовать.
Комментарии5
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mikhail_spb_ 12 июля 2018 | 21:06
Пока ещё не дают 20 лет лагерей за связь с иностранцами?
odobryam_s 12 июля 2018 | 21:10
А что, были идиоты, которые регистрировали? Верю, как говаривал старик Нестаниславский!!!!
viniqi 12 июля 2018 | 21:27
odobryam_s: Да те же типа вас вылизывающие и обеляющие власть жуликов и воров!!!
ostapbey 12 июля 2018 | 21:15
Осталось выяснить про понятие как юридическая категория -"иностранец".
И как в него попадают и выходят.
На примере режисера Сенцова и проффесора Януковича..
Даже..
zorkin75 12 июля 2018 | 21:16
А также собирать в лесу хворост,грибы и ягоды только для собственных нужд,а не для продажи.Что для распродажи,а что нет-разберётся лесник и самый справедливый суд в мире-Сряшкинский.