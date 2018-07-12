Мосгоризбирком зарегистрировал четырех кандидатов для участия в выборах мэра

Это действующий глава города Сергей Собянин (он идет как самовыдвиженец), Илья Свиридов от «Справедливой России», Михаил Дегтярев от ЛДПР и Вадим Кумин от КПРФ. Изначально документы подавали более 30-ти кандидатов. Большинство не смогли пройти этап сбора подписей.

Бизнесмену Михаилу Балакину сегодня отказали из-за того, что ему не хватило одной подписи муниципального депутата. Он собрал необходимое количество подписей, даже с запасом, однако трое депутатов свои подписи отозвали. Как отмечает сайт «Медиазона», отзывать подписи запрещено избирательным кодексом Москвы.