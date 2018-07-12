Мосгоризбирком зарегистрировал четырех кандидатов для участия в выборах мэра
Это действующий глава города Сергей Собянин (он идет как самовыдвиженец), Илья Свиридов от «Справедливой России», Михаил Дегтярев от ЛДПР и Вадим Кумин от КПРФ. Изначально документы подавали более 30-ти кандидатов. Большинство не смогли пройти этап сбора подписей.
Бизнесмену Михаилу Балакину сегодня отказали из-за того, что ему не хватило одной подписи муниципального депутата. Он собрал необходимое количество подписей, даже с запасом, однако трое депутатов свои подписи отозвали. Как отмечает сайт «Медиазона», отзывать подписи запрещено избирательным кодексом Москвы.
Комментарии4
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mikhail_spb_ 12 июля 2018 | 21:10
Московские "выборы" - такая же собянинская пролонгация, какая была в марте во всероссийском масштабе.
hammiak 12 июля 2018 | 21:22
Бойкот этим "выборам"! С такими замечательными спойлера и даже гопнику из подворотни светит 90%)
pacifiste 12 июля 2018 | 21:29
Позорище! Морда плиткой и вперед
slavaibo 12 июля 2018 | 21:34
Шапито в действие!