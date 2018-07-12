Россия обошла Южную Корею в рейтинге экономик по объему ВВП за прошлый год

Это следует из обновленных данных Всемирного банка. Наша страна поднялась с 12-й на 11-ю строчку. В десятке крупнейших экономик мира произошли лишь два изменения – Индия обошла Францию, а Бразилия Италию. Тройка лидеров неизменна – США, Китай и Япония.