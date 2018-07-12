Россия обошла Южную Корею в рейтинге экономик по объему ВВП за прошлый год
Это следует из обновленных данных Всемирного банка. Наша страна поднялась с 12-й на 11-ю строчку. В десятке крупнейших экономик мира произошли лишь два изменения – Индия обошла Францию, а Бразилия Италию. Тройка лидеров неизменна – США, Китай и Япония.
Комментарии10
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pyco_mypucmo 12 июля 2018 | 20:37
С пол-Кореей сравнялись. Этак и Португалию догонит. Мощно развивается Россия.
danko1 12 июля 2018 | 20:41
pyco_mypucmo: А если сравнить долю ВВП на человека в Южной Корее и у нас, то во сколько раз у нас ниже?
Мы и Люксембург и прочие карликовые государства обгоняем, ставя себе в заслугу территорию России и численность россиян. Только сравнивать надо уровень жизни.
zmeelov_1 12 июля 2018 | 20:46
danko1: Трухлявая, у тебя низкий уровень? Дочку что ль общипываешь на свои покатушки по океанам? Это не хорошо подкладывать свою дочь под пиндосов ради своих путешествий.
fig__vvam__ 12 июля 2018 | 20:50
pyco_mypucmo: Нет, всего немного отстает Россия от Бразилии.
Нормальная развивающаяся страна.
Или слаборазвитая?
В общем страна 3-го мира.
Второй -то исчез.
alexey65 12 июля 2018 | 20:39
Ура!!!! Есть повод для гордости.
Одно смущает.
В Южной Корее 50 млн населения. Почти в три раза меньше, чем у нас.
ura_123 12 июля 2018 | 20:55
alexey65: Да пусть не смущает,правительство РФ прилагает все усилия для сокращения населения РФ... Скоро сравняемся с Южной Кореей)))
aallttoo 12 июля 2018 | 20:49
Куда это оно обошла???
48-е место в мире по ВВП на душу населения у РФ
До Южной Кореи как до звезды
aallttoo 12 июля 2018 | 20:51
aallttoo: Упс.
РФ- шестидесятое
Корея - 27.
raffal 12 июля 2018 | 20:52
Тотальное лукавство! Это "достижение" обусловлено исключительно ростом цен на мировом рынке энергоносителей на 22% за год. Вот, в чём лукавство этой статистики. Реально российская экономика стагнирует.
ura_123 12 июля 2018 | 20:58
raffal: Российская экономика уже звучит смешно )))