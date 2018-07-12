В завершено расследование дела в отношении судмедэксперта, который нашел алкоголь в крови сбитого автомобилем ребенка
Об этом сообщает Следственный комитет. Дело направлено в суд. Михаила Клейменова обвиняют в халатности.
Авария произошла в прошлом году в подмосковной Балашихе. После гибели 6-летнего мальчика потребовалось несколько экспертиз. Этого добились родители после того, как во время первого исследования в крови ребенка обнаружили высокое содержание алкоголя. Ольгу Алисову, сбившую мальчика, приговорили к 3-м годам колонии.
Комментарии2
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olegleon 12 июля 2018 | 20:48
и какое наказание? в угол поставят?
viniqi 12 июля 2018 | 20:55
olegleon: В государстве власть которых вы здесь до хрипоты обеляете и вылизываете- их просто погладят по головке и повысят в должности!!!