В завершено расследование дела в отношении судмедэксперта, который нашел алкоголь в крови сбитого автомобилем ребенка

Об этом сообщает Следственный комитет. Дело направлено в суд. Михаила Клейменова обвиняют в халатности.

Авария произошла в прошлом году в подмосковной Балашихе. После гибели 6-летнего мальчика потребовалось несколько экспертиз. Этого добились родители после того, как во время первого исследования в крови ребенка обнаружили высокое содержание алкоголя. Ольгу Алисову, сбившую мальчика, приговорили к 3-м годам колонии.