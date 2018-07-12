Минюст России включил челябинское общественное движение диабетиков в список НКО-иностранных агентов
Об этом говорится на сайте ведомства. Движение «Вместе» было основано 7 лет назад родителями детей с сахарным диабетом.
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Об этом говорится на сайте ведомства. Движение «Вместе» было основано 7 лет назад родителями детей с сахарным диабетом.
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Комментарии9
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ajsenev 12 июля 2018 | 20:34
Заставь дурака богу молиться...
danko1 12 июля 2018 | 20:37
ajsenev: Не желают досрочно умирать сами и чтобы дети умирали- значит иностранные агенты.
Закономерно для полностью фашистского и преступного режима.
luger_max_otto 12 июля 2018 | 20:55
Какого дурака? Это не дураки. Это те, кто обеспечивает путинскую власть. В надежде на то, что она сохранится.
boris51 12 июля 2018 | 20:38
Скоро нас всех запишут в иноагенты...
danko1 12 июля 2018 | 20:47
boris51: А куда вернее записать в иностранные агенты Путина и его банду.
Его ближайшее окружение не только деньги на Запад выводит,но и имеет гражданство стран НАТО.
tks 12 июля 2018 | 20:45
И это правильно!
Ведь диабетики - это готовые шпиёны!!
seva1223 12 июля 2018 | 20:49
Челябинские диабетчики настолько суровы...
neon999 12 июля 2018 | 20:56
Ещё один образчик как на ЭМ выдают за важные события всякую хрень, которой занимается банда, которую на ЭМ величают Минюстом России.
addi 12 июля 2018 | 20:56
Ну, м@ть твою, совсем рехнулись, лизоблюды ненасытные !.....