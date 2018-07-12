На жителя Пензы, который в марте раздавал листовки о бойкоте выборов, завели уголовное дело
Во всяком случае, так сказала сотрудница полиции, которая вручила родственникам Кирилла Котова повестку с требованием явиться в отдел полиции для составления протокола. Самого Котова дома не было. Прежде к жителю Пензы по поводу листовок дважды приходили на работу. Полицейские требовали написать объяснительную и просили у начальника Котова записи в камер наблюдения, — сообщает проект «ОВД-инфо».
Комментарии6
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sim202_ 12 июля 2018 | 20:41
А преступников ловить господа полиционеры не пробовали?
Коррупционеров там разных..?
Или только политические дела шить могут?
olegleon 12 июля 2018 | 20:46
sim202_: сотрудница полиции, разносящая повестки, может поймать и задержать преступника? серьёзно??
asokol 12 июля 2018 | 20:49
«На жителя Пензы, который в марте раздавал листовки о бойкоте выборов, завели уголовное дело»
Мой лучший друг Виталик Рувинский, знаменитый г-н (не господин), дже в такой крохотной заметке показал, что редактор из него как из собачьего хвоста сито и теперь Веник просто обязан вынести его на пинках с волчьи билетом, чтобы даже на должность младшего говночерпия мой лучший друг Виталик не мог устроиться.
Действительно, ну каким тупым главредом надо быть, чтобы не потребовать от тупого, под стать себе, журналиста написать несколько строчек, которые бы все сделали ясным. А пока совершенно непонятно - спасибо, Виталик, - за что заведено уголовное дело на К.Котова - за раздачу листовок, за призыв к бойкоту выборов, за что-то третье (ДТП, к примеру) или за все сразу. Эй, Виталик, ты когда, г-н (не господин) нехороший, мышей ловить будешь?
kottigr1 12 июля 2018 | 20:50
olegleon:
Воля фюрера - вот наша конституция !
olegleon 12 июля 2018 | 20:55
kottigr1: ты о чём? не перепутал новость???
lenin3 12 июля 2018 | 20:48
sim202_: преступников ловить страшно:те и из пестика могут пульнут.Коррупционеров тоже страшно:те все уважаемые люди,сами могут кого хочешь посадить.
А вот Васей Пупкиных для галки и премии ловить за мешок картошки(в данном случае,за листовки)не страшно,а очень даже повышает самооценку ментенышей...