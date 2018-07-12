«На жителя Пензы, который в марте раздавал листовки о бойкоте выборов, завели уголовное дело»

Во всяком случае, так сказала сотрудница полиции, которая вручила родственникам Кирилла Котова повестку с требованием явиться в отдел полиции для составления протокола. Самого Котова дома не было. Прежде к жителю Пензы по поводу листовок дважды приходили на работу. Полицейские требовали написать объяснительную и просили у начальника Котова записи в камер наблюдения, — сообщает проект «ОВД-инфо».