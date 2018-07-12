Лидер КНДР Ким Чен Ын надеется на новую встречу с Дональдом Трампом
Об этом он написал президенту США. Трамп выложил письмо в своем Твиттере и назвал послание очень милым. В тексте говорится, что Ким Чен Ын высоко ценит усилия американского коллеги по улучшению двусторонних отношений.
Комментарии5
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olegleon 12 июля 2018 | 20:37
так пусть заплатит несколько сот тысяч долларов, как украинцы, и ему тоже разрешат постоять у президентского стола и увидеть Трампа
philanthrop 12 июля 2018 | 20:42
olegleon: Обидно да? Россиянам приходится миллионы тратить на лоббистов и никаких гарантий, а украинцам всего несколько сотен тысяч!
olegleon 12 июля 2018 | 20:44
philanthrop: обидно что? россиянам ничего платить не нужно, т.к. лидеры ведущих государств встречаются с российским лидером, хотя это сейчас Путин, регулярно.
не путай разговор равных и "дайте денег на пропитание"
kryimzdick 12 июля 2018 | 20:47
olegleon: Да, только для Трампа Пыня в последнем ряду.
olegleon 12 июля 2018 | 20:50
kryimzdick: а на первом Порошенко? ))))