США обвинили Северную Корею в нарушении запрета на покупку очищенной нефти
Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на документ, представленный Вашингтоном Совету безопасности ООН. Согласно этим данным, речь идет о незаконной передаче нефти между судами в море. Соединенные Штаты не уточнили, какие страны, по их мнению, незаконно предоставляют Северной Корее очищенную нефть.
В декабре Совет безопасности ограничил экспорт нефтепродуктов в КНДР объемом до 500 тысяч баррелей в год.
Комментарии1
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patrikk_1 12 июля 2018 | 20:57
США обвинили Северную Корею в нарушении запрета на покупку очищенной нефти...
США должны быть уничтожены. Они вообще уже охамели.