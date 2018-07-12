США обвинили Северную Корею в нарушении запрета на покупку очищенной нефти...

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на документ, представленный Вашингтоном Совету безопасности ООН. Согласно этим данным, речь идет о незаконной передаче нефти между судами в море. Соединенные Штаты не уточнили, какие страны, по их мнению, незаконно предоставляют Северной Корее очищенную нефть.

В декабре Совет безопасности ограничил экспорт нефтепродуктов в КНДР объемом до 500 тысяч баррелей в год.