В Самаре украдена двухтонная пирамида с надписью «Здесь живет должник»
Ее установили коммунальщики около дома мужчины, который задолжал им 45 тысяч рублей. Конструкцию установили в минувшую пятницу. Буквально через пару дней она исчезла. Коммунальщики добиваются возбуждения уголовного дела. В дому должника привезли еще одну, точно такую же пирамиду. «Избежать позора хозяину не удастся», — говорится в сообщении самарских коммунальных систем.
Комментарии7
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fig__vvam__ 12 июля 2018 | 20:11
Продаст пирамиду и заплатит долг.
Бизнес по-русски.
viktorova 12 июля 2018 | 20:27
А в суд в этом гребаном государстве не пробовали обратиться. Или это очередная иллюстрация прогнившей судебной системы России?
rusof_ob 12 июля 2018 | 20:42
viktorova: Вы имеете ввиду басманный?
parasuk_ 12 июля 2018 | 20:11
Креатив так и прет :)
lager23 12 июля 2018 | 20:15
Поставьте эту пирамиду в Кремле! Там столько наобещали за последние 18 лет, что должны всем!
adl1964 12 июля 2018 | 20:18
Даю 46 за пирамиду, чтобы поставить перед Белым домом.
Отстаньте от мужика.
rusof_ob 12 июля 2018 | 20:46
adl1964: 46 раз? Пенкин с Моисееаым обзавидуются.