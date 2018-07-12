В Самаре украдена двухтонная пирамида с надписью «Здесь живет должник»

Ее установили коммунальщики около дома мужчины, который задолжал им 45 тысяч рублей. Конструкцию установили в минувшую пятницу. Буквально через пару дней она исчезла. Коммунальщики добиваются возбуждения уголовного дела. В дому должника привезли еще одну, точно такую же пирамиду. «Избежать позора хозяину не удастся», — говорится в сообщении самарских коммунальных систем.