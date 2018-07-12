В Новом Уренгое «скорая» отказалась везти в больницу 92-летнего пациента, чтобы занизить показатель смертности
В Новом Уренгое «скорая» отказалась везти в больницу 92-летнего пациента, чтобы занизить показатель смертности в присутствии бригады. К таким выводам по итогам проверки пришла прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа.
Владимира Николенко отказались госпитализировать в конце июня. Его отвезли в больницу лишь спустя несколько часов после первого вызова «скорой помощи» по настоянию родственников, с которых взяли расписку о том, что у них не будет претензий в случае смерти Николенко по дороге в больницу.
Как сообщает Ура.ру, бригаду медиков и руководителя станции «скорой помощи» уволили.
Комментарии26
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rus215 12 июля 2018 | 20:09
суди по дела!
вот он показатель путинской работы!
ИТОГИ
zemljanka 12 июля 2018 | 20:36
Так было и в СССР. Если кто помнит.
Увольнять медиков - а есть другие?
zemljanka 12 июля 2018 | 20:43
Всем желаю быть здоровыми и счастливыми.
Назло дебильной власти - до 120 лет.
hz6691 12 июля 2018 | 20:10
А кто ввел "показатели смертности"?
fikus74 12 июля 2018 | 20:18
hz6691: это по-советски, по-комуняцки. там были отчеты, палочки - ничего не меняется
jedong 12 июля 2018 | 20:12
борьба с поголовьем пенсионерами в рашке ведется на всех фронтах ... доживших до пенсии добивает российское здравоохранение ...
fadey_erei 12 июля 2018 | 20:17
jedong:
Поголовье явно не хочет вымирать согласно планам правительства.
И тут вступает в силу "скорая помощь", афуеть с рашки невозможно - кажный день шото да придумают.......
m_doc 12 июля 2018 | 20:23
fadey_erei: Вам на цензоре скучно, сюда свою дурь тащите? Да аж в парном разряде.
fadey_erei 12 июля 2018 | 20:52
m_doc:
Мадам, простите.
Не пойму Вашей уверенности где Вы меня видели на цензоре....?
Меня там нет и не было.
Признаться, мне и здесь не скушно, благодаря Вам и Вам подобным.
m_doc 12 июля 2018 | 20:54
fadey_erei: Ну, давайте, похвалитесь успехами родины, поучите нас жить.. что вы ещё умеете...
m_doc 12 июля 2018 | 20:21
jedong: Слыхали про успехи медицины в Украшке. Волосы дыбом не голове встают! Чья бы мычала.
m_doc 12 июля 2018 | 20:13
Пусть в следующий раз за тяжёлыми 90-летними ездят те, кто уволил.
nns33 12 июля 2018 | 20:15
Бьются не за жизнь человека,а за "красивые" показатели. Но так было всегда. Эгоисты и циники.Пусть дома умирает без помощи. Главное,чтобы показатель больничной смертности не увеличился.
m_doc 12 июля 2018 | 20:19
nns33: Странно, что такую бредятину пишет врач. Мож, по себе судите, не знаю.
nns33 12 июля 2018 | 20:24
m_doc: В чём бредятина? Да,так было всегда. Даже людей безнадёжно больных всегда старались отправить домой .В отчётных документах есть графа : смертность. За этот показатель всегда "бились".
m_doc 12 июля 2018 | 20:29
nns33: А в какой стране безнадёжных до самого конца держат в больницах? Ни в какой. Существуют хосписы. Родственники не хотят отдавать в хосписы - их дело. Исход может быть любым.
olegleon 12 июля 2018 | 20:41
nns33: теперь хосписы есть. но у нас то считают, что больница это санаторий, в который можно сдать старого больного родственника.
nns33 12 июля 2018 | 20:56
olegleon: Олег,не думаю,что в Новом Иренгое есть хоспис. И почему вы решили,что этот 92-х летний человек безнадёжен и ему одна дорога в хоспис? У него могло быть восполение лёгких,грипп в тяжёлой форме. Разве ему показан хоспис? Знаю,что его положили в больницу и ему стало лучше. Пошёл на поправку. Вот так же ,как и вы рассудили работники скорой : старый,пора умирать.
curhatuy6 12 июля 2018 | 20:21
Увольнять надо не врачей, а тех толстозадых упырей, что дают такую жесткую установку. Врачи в роли стрелочника:(((
vlastimil_popogrebski 12 июля 2018 | 20:24
Спрашивается, а что вообще пенсионеры делают в Новом Уренгое? Там нужны молодые крепкие нефть-газ добывать и бабло заколачивать для Газпрома
olegleon 12 июля 2018 | 20:30
"бригаду медиков и руководителя станции «скорой помощи» уволили. "
а кто теперь работать будет? неужели другого наказания не могут придумать?
m_doc 12 июля 2018 | 20:34
olegleon: Наказывать абсолютно не за что. Видимо, решили ублажить родственников или изобразить трогательную заботу о народе за чужой счёт.
К сожалению, у нас медициной частенько командуют те, кто живых больных в глаза-то не видел или не представляет себе, что такое каждодневная практика в реале. Госпожа министерша, например. Великий теоретик.
m_doc 12 июля 2018 | 20:37
olegleon: PS: а что под расписку в больницу повезли - это как раз очень правильно. На Западе за любой чих и пук берут расписку - мол, о последствиях предупреждён.
lager23 12 июля 2018 | 20:44
olegleon: да, никто! Путинская действительность живёт сегодняшним днём!
lager23 12 июля 2018 | 20:36
"Путинская социальная химера" в виде страны работает исключительно на Тулеева и таких как он.... простым людям здесь не место!
rusof_ob 12 июля 2018 | 20:50
Я другой такой страны не знаю...