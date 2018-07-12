В Новом Уренгое «скорая» отказалась везти в больницу 92-летнего пациента, чтобы занизить показатель смертности в присутствии бригады. К таким выводам по итогам проверки пришла прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа.

Владимира Николенко отказались госпитализировать в конце июня. Его отвезли в больницу лишь спустя несколько часов после первого вызова «скорой помощи» по настоянию родственников, с которых взяли расписку о том, что у них не будет претензий в случае смерти Николенко по дороге в больницу.

Как сообщает Ура.ру, бригаду медиков и руководителя станции «скорой помощи» уволили.