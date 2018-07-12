В Сочи произошла авария на железной дороге
Между Хостой и Мацестой с обрыва на пути упал грузовик. Пострадал водитель. Отстают от графика поезда. Время задержки достигает двух часов. Ограничено движение по одной из полос автотрассы, с которой рухнул грузовой автомобиль, — сообщает агентство ТАСС.
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viktorova 12 июля 2018 | 20:20
Похоже на прорыв путинской экономики.