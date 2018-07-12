В Сочи произошла авария на железной дороге

Между Хостой и Мацестой с обрыва на пути упал грузовик. Пострадал водитель. Отстают от графика поезда. Время задержки достигает двух часов. Ограничено движение по одной из полос автотрассы, с которой рухнул грузовой автомобиль, — сообщает агентство ТАСС.