В Хельсинки перед саммитов лидеров России и США заваривают крышки канализационных люков

Об этом со ссылкой на полицию столицы Финляндии сообщает сайт «Фонтанка». По его данным, в целях безопасности в Хельсинки также ввели запрет на дроны. В аэропорту решили закрыть смотровую площадку. Кроме того, МВД Финляндии временно восстанавливает пограничный контроль на внутренних границах Шенгена.