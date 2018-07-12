В Хельсинки перед саммитов лидеров России и США заваривают крышки канализационных люков
Об этом со ссылкой на полицию столицы Финляндии сообщает сайт «Фонтанка». По его данным, в целях безопасности в Хельсинки также ввели запрет на дроны. В аэропорту решили закрыть смотровую площадку. Кроме того, МВД Финляндии временно восстанавливает пограничный контроль на внутренних границах Шенгена.
Комментарии11
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putin2018 12 июля 2018 | 20:10
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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
danko1 12 июля 2018 | 20:14
putin2018: Методы российские к приезду Путина заваривать люки перекочевали в Хельсинки?
Ну и трус подлый Путин, так дрожащий за свою жизнь никчемную и позорную.
olegleon 12 июля 2018 | 20:28
danko1: ну и глупы же Вы! тоже самое делали, когда президент США в Киев приезжал. и запрещали открывать окна. ну да дураков тут много отметится сейчас
ой, ну если президент США, то это же очень демократично и ради свободы )))
fig__vvam__ 12 июля 2018 | 20:29
danko1: Просто боятся, что Путин, как сотрудник КГБ просочится в канализацию.
И исчезнет. А им отвечать.
gelont 12 июля 2018 | 20:14
Чтобы путина в ад не утащили ?
old44 12 июля 2018 | 20:16
боятся, что замочат в сортире !
chubazzl 12 июля 2018 | 20:20
Как же я теперь пролезу?
tks 12 июля 2018 | 20:25
Ж...oй chubazzl.
tks 12 июля 2018 | 20:23
Гэбилы боятся опыта Армии Крайова в Варшаве 1944 года?
Странная аберрация сознания, интересно только, на чём именно основанная?
komiccap_nkvd 12 июля 2018 | 20:26
Уважают фины Путина и его протеже. Беспокоятся об их сохранности.
Вот если бы Попошенко приехал, так люки вообще бы все пооткрывали
rusof_ob 12 июля 2018 | 20:35
А в Финляндии знают о существовании Фонтанка. ру?