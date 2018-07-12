Соединенные Штаты готовы вводить санкции против любой страны, которая продолжит закупки нефти у Ирана
Об этом сказал глава американского Минфина Стивен Мнучин. В мае президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Вашингтон сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана.
Комментарии16
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viktorova 12 июля 2018 | 20:12
Разговор в Хельсинки будет короткий:
Не перестанешь безобразничать - запретим всем покупать нефть и газ.
olegleon 12 июля 2018 | 20:25
viktorova: т.е.минут 15 или максимум 20?
tks 12 июля 2018 | 20:41
olegleon: Версия: 40 мин. 40 сек. Засекайте время, когда начнётся Священнодействие сие ;')))
serhio_25__ 12 июля 2018 | 20:27
viktorova: Вот вам и демократия, вот вам и свободный мир - только диктат и запугивание.
viktorova 12 июля 2018 | 20:44
serhio_25__: не диктат, а верховенство права и неизбежность наказания.
zorkin75 12 июля 2018 | 20:13
Штатники тренируются на Иране, прежде чем сделать эмбарго на нефть Сряшке.А ведь давно пора ,чтоб пуйла засунула себе в жопу нефтяную трубу и лопнула от перегрузки.
ukraina_biomusor 12 июля 2018 | 20:23
zorkin75: Ну ну !) Россия тут давеча хохлам эту трубу запихала по самые помидоры ,ну и вертела этих чертей на своей трубе пока не надоело ! А ща говорит хохлам что выну я из тебя эту трубу и присуну ее кому нибудь другому , нет нет говорят кастрюли , оставь нас своей любимой женой .... ну как то так !)))
А ты влажно тут расфантазировалось !)))
zorkin75 12 июля 2018 | 20:55
ukraina_biomusor: Украинцы по версии 11-80 должны были вымереть от холода и голода ещё 4 года назад.Но оказались на редкость живучими,как клопы- сосать кровь из оккупантов.
serhio_25__ 12 июля 2018 | 20:25
zorkin75: Укроп, первыми под такие санкции попадет Укропия, которая покупает в России газ и нефть. Какие же кастрюлькоголовые укропы тупые.
sasha2011 12 июля 2018 | 20:19
/* Соединенные Штаты готовы вводить санкции против любой страны, которая продолжит закупки нефти у Ирана */
Так, наверняка, санкции распространяются и на тех, кто продаёт оружие ирану!
А счастье было так близко, так возможно...
zolingen 12 июля 2018 | 20:24
И это правильно
komiccap_nkvd 12 июля 2018 | 20:24
Китай заявил что не является марионеткой США и будет покупать что хочет и у кого хочет.
tks 12 июля 2018 | 20:43
komiccap_nkvd: А как там, с широко анонсированной покупкой одной китайской компанией доли Роснефти, которая у катарского фондика залежалась, делишки обстоят? ;')))
fedor57 12 июля 2018 | 20:32
Нынешнее руководство США занимается экономическим шантажом, причем направлено это в первую очередь против собственных союзников: или вы пляшите под нашу дудку и выполняйте то что мы прикажем, или мы введем против вас санкции и пошлины. Как то не вяжется с заявлениями Трампа, что США не должны быть мировыми полицейскими. Или он уже забыл про свои предвыборные обещания?
tks 12 июля 2018 | 20:39
Нахлобучит Трамп Иран: перекроет персам кран!
neon999 12 июля 2018 | 20:51
Сплетни о международных склоках - занятие веселое.
Если бы в дополнение к несущественной развлекухе на ЭМ писали бы и о важных вещах.