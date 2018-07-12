Главный редактор газеты «Коммерсантъ» Сергей Яковлев покидает свой пост

Он попросил отпустить его в отпуск примерно на год по личным обстоятельствам. Об этом «Эху Москвы» рассказал глава издательского дома Владимир Желонкин, который временно займет освободившийся пост.

Сергей Яковлев стал главным редактором газеты «Коммерсантъ» в 2014-м году.