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Эксклюзив Эха 20:00, 12 июля 2018

Главный редактор газеты «Коммерсантъ» Сергей Яковлев покидает свой пост

Он попросил отпустить его в отпуск примерно на год по личным обстоятельствам. Об этом «Эху Москвы» рассказал глава издательского дома Владимир Желонкин, который временно займет освободившийся пост.

Сергей Яковлев стал главным редактором газеты «Коммерсантъ» в 2014-м году.

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tks 12 июля 2018 | 20:20

"Пропал дом!" (с)

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