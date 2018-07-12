Главный редактор газеты «Коммерсантъ» Сергей Яковлев покидает свой пост
Он попросил отпустить его в отпуск примерно на год по личным обстоятельствам. Об этом «Эху Москвы» рассказал глава издательского дома Владимир Желонкин, который временно займет освободившийся пост.
Сергей Яковлев стал главным редактором газеты «Коммерсантъ» в 2014-м году.
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tks 12 июля 2018 | 20:20
"Пропал дом!" (с)