18-летняя фигурантка так называемого дела «Нового величия» госпитализирована после 4-х месяцев в СИЗО

Об этом «Новой газете» рассказала мать Анны Павликовой Юлия. При этом она отметила, что родственникам не предоставили никаких сведений о том, в какой больнице находится девушка и какое обследование проходит. Ранее адвокат Павликовой говорила, что у ее подзащитной в СИЗО обострились проблемы с сердцем.

В марте суд в Москве заключил под стражу 10 активистов движения «Новое величие». Их обвиняют в организации экстремистского сообщества.