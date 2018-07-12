18-летняя фигурантка так называемого дела «Нового величия» госпитализирована после 4-х месяцев в СИЗО
Об этом «Новой газете» рассказала мать Анны Павликовой Юлия. При этом она отметила, что родственникам не предоставили никаких сведений о том, в какой больнице находится девушка и какое обследование проходит. Ранее адвокат Павликовой говорила, что у ее подзащитной в СИЗО обострились проблемы с сердцем.
В марте суд в Москве заключил под стражу 10 активистов движения «Новое величие». Их обвиняют в организации экстремистского сообщества.
Комментарии12
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kir_pich_101 12 июля 2018 | 19:37
Поганое гэбье за детей взялось. А ведь они даже не представляют, что молодежь их и сметет, если что.
Скоты.
m_doc 12 июля 2018 | 19:50
kir_pich_101: Революционэрка в 18 лет - это диагноз. Потом вырастет очередная Землячка.
kamen_12 12 июля 2018 | 19:53
m_doc: В 18 лет ультралевые взгляды почти нормально, такие дети Гамбург, во время встречи Г 20, на уши поставили. До сих расследование и аресты, хлопцы с России тоже были.
m_doc 12 июля 2018 | 20:00
kamen_12: А, по-моему, это просто мода, которой поддаются не от большого ума.
Ответственность не повредит, чтобы не слишком увлекались.
fadey_erei 12 июля 2018 | 20:23
kamen_12: /В 18 лет ультралевые взгляды почти нормально, такие дети Гамбург, .../
Мсье долбач, а не пора ли задуматься - кто дал повод "детям" идти на крайние меры....?
У тобя самого то есть дети, хрен яйцеголовый ...?
submarina_1 12 июля 2018 | 20:02
m_doc: Вот-вот! Чтобы не выросли! И вообще, молодёжь - это потенциальные пенсионеры, а пенсионеров у нас должно быть меньше! Потому к этому процессу подключается не только верховные власти во главе с ... сами знаете с кем, но и наша бесплатная медицина... А гебешники тоже хотят помочь своей гебешной Родине!
danko1 12 июля 2018 | 20:10
submarina_1: Мама голосовала за Путина и на него у неё и сейчас надежда.
Мало того, что никакой террористической организации не было, а ФСБ спровоцировала всё, воспользовавшись безобидной перепиской молодых людей и внедрили туда провокаторов из гэбэшников.
Но когда мама надеется на Путина, провокатора всего этого террора в России и поиска врагов всюду, то что с таким населением можно сделать, как ему глаза открыть, если даже арест дочери без вины ничего не меняет?
spitac 12 июля 2018 | 20:15
m_doc: "Потом вырастет очередная Землячка."
Хочешь сказать - гордиться надо? Ведь прах Землячки до сих пор в кремлевской стене. Значит - гордость России.
fikus74 12 июля 2018 | 19:46
до каких пор путинское гэбье будет над детьми издеваться!
ugiazov 12 июля 2018 | 20:05
fikus74: Это чтобы других детей запугать.
ansata 12 июля 2018 | 19:59
Как спится тебе, следак гебнявый? Звездочку то получил?
vladimirgornitsky 12 июля 2018 | 20:09
Они взяли за руководство слова Жванецкого: "Что ты мне все молодежь, молодежь! Да если мы захотим то молодежи вообще не будет". Чтобы уж совсем - не получается, но что могут - делают.